Waterbestendige iPad komt eraan (maar je moet er toch niet mee gaan zwemmen)

De volgende versie van de iPad mini wordt naar verluidt de eerste waterbestendige iPad – en die komt vermoedelijk al in oktober op de markt.

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Waterbestendige iPad komt eraan

Volgens een nieuw bericht van Mark Gurman van Bloomberg, werkt Apple momenteel aan de allereerste waterbestendige iPad. Die eer lijkt weggelegd voor de iPad mini 8, die later dit jaar wordt verwacht. Daarmee zou Apple een opvallende stap zetten, want geen enkele iPad heeft tot nu toe een officiële waterbestendigheid.

Gurman zegt dat Apple voor de waterbestendige iPad mini een nieuwe speakertechniek gebruikt, waarbij de traditionele luidsprekeropeningen verdwijnen. In plaats daarvan maakt de tablet gebruik van een trillingssysteem dat geluid produceert zonder openingen in de behuizing.

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Door de speakers volledig af te sluiten, kan Apple de iPad beter beschermen tegen water en stof. Dat maakt de tablet een stuk geschikter voor gebruik op bijvoorbeeld het strand, bij het zwembad of in de regen. Welke IP-certificering de iPad mini precies krijgt, is nog niet bekend. Wel zou de bescherming vergelijkbaar zijn met die van de iPhone, die dankzij een IP68-certificering probleemloos tegen een flinke hoeveelheid water kan.

Meer dan alleen waterbestendigheid

Gurman zei eerder al dat de iPad mini 8 waarschijnlijk een OLED-scherm krijgt, waarmee de tablet voor het eerst overstapt van lcd naar OLED. Dat levert diepere zwartwaarden, een hoger contrast en een lager energieverbruik op. Daarnaast zou Apple de nieuwe A20-chip introduceren, die ook in de iPhone 18 Pro wordt verwacht.

Als de geruchten kloppen, presenteert Apple de waterbestendige iPad mini 8 nog voor het einde van het jaar. Met een waterbestendig ontwerp, een OLED-display en een snellere chip lijkt de compacte iPad een van de grootste upgrades in jaren te krijgen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!