WatchTube: YouTube kijken op je Apple Watch

Wist je dat je op je Apple Watch veel meer kan dan alleen je sportprestaties en je slaap bijhouden? Je kan nu op je Apple Watch zelfs YouTube kijken met WatchTube. In dit artikel lees je alles over deze app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WatchTube: dé app om YouTube op je pols te krijgen

Met Apple Watch kun je een heleboel dingen doen; van sporten met enorm veel data tot perfect je slaap bijhouden. Van de tijd af lezen tot YouTube kijken. He wat, filmpjes kijken op het kleine scherm op je pols? Ja, natuurlijk! Het is met je Apple Watch nu mogelijk om YouTube af te struinen met de app WatchTube.

Het mooie is dat je niet eens je iPhone in de buurt nodig hebt. Daarnaast hoef je geen moeilijke installaties te doen of de Apple Watch te ‘jailbreaken’. Je kunt de app WatchTube downloaden in de App Store en meteen beginnen met het kijken van YouTube op je Apple Watch. De app vereist een Apple Watch met watchOS 6 of nieuwer.

Zo ziet WatchTube voor je Apple Watch eruit

Hoe voelt het gebruik dan aan? De interface van WatchTube is eigenlijk precies zoals je gewend bent van YouTube. Je kan naar de aangeraden trending video’s, op zoek naar nieuwe filmpjes, of naar je bieb om de video’s die je hebt opgeslagen te bekijken.

Bij de instellingen kun je ook nog eens een specifieke categorie video’s kiezen om op eerste tabblad te laten zien. Hier wijzig je ook de ondertiteling of tekstgrootte. Ook het zoeken werkt soepel; je kan dicteren of met het virtuele toetsenbord zoeken (mits je een Engels toetsenbord ingesteld hebt).

WatchTube Hugo Mason Gratis via App Store via App Store

Helaas geen YouTube-synchronisatie op WatchTube

Wil je niet nadenken en gewoon je nieuwe favoriete filmpjes kijken? Dat gaat helaas wat moeilijker. Je kan je WatchTube-bibliotheek namelijk niet koppelen aan je YouTube-account. Andersom worden opgeslagen filmpjes in WatchTube ook niet gesynct. Voor dat laatste heeft de app wel een oplossing. Met een QR-code scan je een filmpje en open je hem op een andere apparaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je Apple Watch niet is verbonden met oortjes of een koptelefoon kan je alsnog genieten van het geluid van YouTube via de ingebouwde luidsprekers. De makers zeggen dat ze werken aan een nieuwe versie die alleen het geluid van YouTube-filmpjes afspeelt, zonder dat het scherm van de Apple Watch aan hoeft te blijven. Op die manier kan je in de toekomst ook muziek vanaf YouTube beluisteren op je smartwatch. Ga jij deze app gebruiken?

Wil je meer horen over apps op je Apple Watch? Check dan de onderstaande artikelen. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief of download onze app.