WWDC Wensen: Waarom watchOS slaapmeting nodig heeft

Met de Apple Watch kunnen we steeds beter onze gezondheid in de gaten houden. Het wordt echter hoog tijd dat watchOS ook slaapmetingen toevoegt.



ArtikelSiri’s #2: WWDC Wensen

Op iPhoned vind je sinds kort een nieuwe rubriek: ArtikelSiri’s. Een serie artikelen waarin de redactie van iPhoned hetzelfde onderwerp bespreekt vanuit zijn of haar visie. Met WWDC aan de horizon is het tijd om ons wensenlijstje erbij te pakken. Vandaag legt Erwin uit wat hij hoopt te zien in watchOS 7.

Waarom watchOS slaap meten nodig heeft

De Apple Watch wordt steeds meer gebruikt als tool voor het meten van je gezondheid. Als dragers kunnen we onze beweging registreren, om te zien of we een gezonde levensstijl erop na houden. Je kunt een hartfilmpje maken en je menstruatiecyclus bijhouden. Daarnaast doet Apple interessante onderzoeken via de sensoren in het horloge, onder andere over ritmestoornissen van de hartslag en de ziekte van Parkinson.

Toch mist er nog duidelijk iets en dat is de mogelijkheid om je slaap bij te houden.

Waarom slaaptracking

Mogelijk denk je niet vaak na over het belang van slaap. Het gebeurt nou eenmaal vanzelf. Je valt in slaap en wordt weer wakker zonder dat je er echt wat voor hoeft te doen. Toch is een goede nachtrust bijzonder belangrijk voor onze gezondheid.

Door je nachtrust te meten krijg je inzicht in hoe je daadwerkelijk hebt geslapen. Zelfs als je uren onder de pannen bent geweest weet je niet of je in die tijd vooral hebt liggen woelen of dat je in een diepe slaap bent geraakt. Door inzicht te krijgen in je slaap, kun je aanpassingen maken. Bijvoorbeeld door een beter kussen aan te schaffen, eerder naar bed te gaan of de slaapkamer beter te luchten.

Het kan ook dat je door een aandoening slecht slaapt. Denk aan slaapapneu, waarbij ‘s nachts regelmatig je ademhaling staakt. Zonder dat je daar erg in hebt, kan slaapapneu ervoor zorgen dat je nooit echt goed in slaap komt met alle gevolgen van dien. Een slaaptracker kan daarvoor waarschuwen.

Fitbit

Voor een idee over hoe dat werkt, kun je een kijkje bij Fitbit nemen. De verschillende wearables van het bedrijf kunnen uitstekend je slaap bijhouden. Dat gaat geheel automatisch. In de Fitbit-app zijn de volgende dag de verschillende slaapfasen te zien, waarmee duidelijk wordt wanneer je licht slaapt, diep slaapt of in de REM-slaap terecht bent gekomen. Je krijgt tevens een slaapscore, zodat je de gegevens zelf niet hoeft te interpreteren. Daarnaast biedt de app gepersonaliseerde begeleiding, waarmee je bijvoorbeeld wordt aangeraden om eerder naar bed te gaan.

Naast Fitbit kun je ook kijken naar de verschillende Apple Watch-apps die slaaptracking als functionaliteit toevoegen. Denk aan AutoSleep of Pillow. Het nadeel van dergelijke apps is dat het niet altijd duidelijk is wat er met je data gebeurt. Gezondheidsdata is zeer persoonlijk. Als Apple slaaptracking toevoegt aan watchOS weet je zeker dat jouw privégegevens veilig worden bewaard.

Batterij

Vergeleken met de fitnesstrackers van Fitbit, heeft de Apple Watch wel een groot nadeel als het gaat om het tracken van je slaap: de accu. De batterij van een Fitbit-tracker gaat zo een week mee, waardoor je de wearable altijd om laat. Ook ‘s nachts. Je slaap wordt dan vanzelf gemeten zonder dat je er erg in hebt.

De Apple Watch vraagt een stuk meer stroom dan een fitnesstracker. Dat komt door het scherm en de vele functies. De meeste mensen leggen hun Apple Watch daarom elke nacht aan de oplader. Dat probleem is op te lossen door de Apple Watch op een ander moment van de dag op te laden, maar ideaal is het niet. Hopelijk houdt de volgende Apple Watch het wat langer uit.

watchOS 7: de geruchten

We eindigen onze wens direct met goed nieuws, want er is een grote kans dat slaaptracking naar de Apple Watch 6 komt. Of het ook naar watchOS 7 komt zodat eigenaren van oudere horloges er wat aan hebben, is nog niet bekend. Eind vorig jaar lekte er al wel een screenshot waaruit blijkt dat er een ‘Sleep App‘ op komst is. Waarschijnlijk wordt je slaap dus niet in de Activiteit-app bijgehouden, maar via een losse app. Met hopelijk een unieke slaapwijzerplaat die alleen Apple kan maken.

Daarnaast krijgt watchOS 7 meer functies voor kinderen. Met in plaats van een ring die calorieën bijhoudt, een ring die beweging bijhoudt. Lees ook onze zeven verwachtingen voor de grote Apple Watch-update.

