WatchOS 9: is de beste update voor sporters (en dit gaat er veranderen)

Goed nieuws voor sporters met een Apple Watch, want in WatchOS 9 gaat er behoorlijk wat veranderen. Deze nieuwe functies ga je erbij krijgen met de nieuwe update!

WatchOS 9: er gaat veel veranderen voor sporters

Een Apple Watch is leuk om apps op te gebruiken of om mee te bellen. Echt tof wordt het pas als je hem ook gebruikt tijdens het sporten. De Apple Watch heeft namelijk veel functies die gemaakt zijn om tijdens het sporten te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende work-outs starten, je hartslag in de gaten houden of je dagelijkse activiteit bijhouden.

Nieuwe functies in WatchOS 9

All deze functies zijn goed genoeg, denk je misschien. Maar Apple is het daar niet meer eens en in WatchOS 9 komen er behoorlijk wat nieuwe functies bij. WatchOS 9 lijkt daarom ook dé update voor sporters te worden.

Hardlopers

Ga je graag een stukje rennen? Dan heeft WatchOS 9 verschillende extra functies voor je in petto. De Apple Watch kan nu meer gegevens bijhouden en toevoegen aan je workout-overzicht. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens over je staplengte en de grondcontacttijd. Al deze gegevens kun je dan ook terugzien in de Conditie-app en Gezondheid-app.

Neem je vaker dezelfde route? Dan kan je er ook voor kiezen om een race tegen de klok te lopen. Je Apple Watch geeft je dan tussentijdse meldingen of je sneller of juist langzamer moet lopen. Je kunt er ook voor kiezen om een afstand of tijd in te stellen, en je Apple Watch berekent dan hoe snel je moet lopen om dat doel te behalen.

Zwemmers

Ben je meer van het zwemmen? Dan heeft de update voor Apple Watch ook voor jouw een paar leuke nieuwe gimmicks. WatchOS 9 kan nu automatisch zien of je met een kickboard (of zwemplank) zwemt, wat handig is voor sporters die vooral de benen trainen.

Daarnaast kan je Apple Watch ook meten welke slag je maakt. De Apple Watch geeft je ook een ‘SWOLF’-score. Deze score vertelt je het aantal slagen plus het aantal seconden dat je erover doet om een baantje te zwemmen. De SWOLF-score wordt ook in het overzicht weergegeven.

Triatleten

Sporters als triatleten krijgen ook wat nieuwe handigheidjes in WatchOS 9. De Work-out-app heeft de optie ‘Multisport’. Deze optie wisselt automatisch tussen zwem-, fiets- en hardlooptrainingen.

Ook interessant zijn de algemene updates voor de work-out-app. Zo kun je voortaan aan de Digital Crown draaien om tussen verschillende weergaven te wisselen. Verder worden hartslagzones automatisch berekend op basis van je gezondheidsgegevens. Een ander nieuwe functie zijn de ‘Custom Work-outs’. Hiermee kan je een training maken met ingebouwde rustpauzes.

