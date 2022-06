Deze Apple Watches kunnen watchOS 9 downloaden

watchOS 9 is officieel onthuld en daardoor weten we welke Apple Watches straks kunnen updaten. In dit overzicht zie je of jouw Apple Watch ondersteuning heeft voor watchOS 9.

Apple Watches met watchOS 9-ondersteuning

Nieuw jaar, nieuwe softwareversie voor de Apple Watch. Afgelopen week onthulde Apple watchOS 9, de opvolger van watchOS 8. De nieuwe versie maakt je slimme horloge nog beter voor je gezondheid door allerlei functies voor bewegen, sport en rust toe te voegen.

Maar, dan moet je de update natuurlijk wel kunnen downloaden. Bij iedere nieuwe versie van watchOS vallen oudere Apple-smartwatches af. Dit jaar is de Apple Watch Series 3 aan de beurt. Dit horloge blijft op watchOS 8 steken en kan dus niet updaten naar de nieuwste versie, die later dit jaar verschijnt.

Deze Apple Watches ondersteunen watchOS 9:

Er gaan geruchten dat Apple dit jaar drie nieuwe smartwatches uitbrengt. De verwachte Apple Watch Series 8, nieuwe Watch SE en sportversie van de Apple Watch draaien bij uitkomst al op watchOS 9. Naar verwachting worden de horloges medio september aangekondigd, samen met de iPhone 14-serie.

Dit is nieuw in watchOS 9

In watchOS 9 staan sport en bewegen centraal. Er worden bijvoorbeeld meer metingen uitgevoerd terwijl jij aan het rennen bent. Op die manier kun je onder meer het hoogteverschil van je hardloopsessie bekijken.

Verder kan watchOS 9 de drager tijdig waarschuwen voor een hartritmestoornis en is de Slaap-app in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn er weer enkele nieuwe wijzerplaten toegevoegd.

De publieke testversie van watchOS 9 verschijnt medio juli. Deze bèta kan iedereen downloaden, maar niet zonder risico. De testversie kan immers fouten bevatten. Rond september verschijnt de definitieve, stabiele versie van watchOS 9. Deze is zonder risico te downloaden.

