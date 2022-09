watchOS 9 is uit! Installeer de grote Apple Watch-update

Voor je Apple Watch staat een grote update klaar! Iedereen met een Apple Watch Series 4 of nieuwer kan watchOS 9 downloaden.

watchOS 9 downloaden

De grote update voor de Apple Watch verscheen vanavond om 19:00 uur. Voor de update heb je eerst iOS 16 nodig op je iPhone. Pas daarna kun je watchOS 9 downloaden op je Apple Watch.

Om de update te installeren, heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig. De Series 3 blijft steken op watchOS 8. Hieronder lees je hoe je watchOS 9 kunt installeren en wat de nieuwe functies zijn.

watchOS 9 installeren

Om watchOS 9 te installeren, heb je het volgende nodig:

Een iPhone met iOS 16 of nieuwer.

Een wifi-verbinding.

Een Apple Watch-oplader.

Om een watchOS-update te installeren, moet je Apple Watch minimaal 50 procent zijn opgeladen. Ook dient je Watch aan de oplader te hangen. Verder kan het installeren alleen als iOS 16 op je iPhone staat; hiervoor heb je een iPhone 8 of nieuwer nodig.

watchOS 9 installeren doe je vervolgens zo:

Hang je Apple Watch aan de lader;

Open de Watch-app van je iPhone; Tik in het tabblad ‘Mijn Watch’ op ‘Algemeen’; Selecteer ‘Software-update’ en installeer watchOS 9.

Het installeren van watchOS 9 kan ongeveer een half uur tot een uur duren.

Nieuwe functies

Met watchOS 9 zijn er veel leuke functies voor sporters. Voor hardlopers is de update interessant, want de Watch geeft meer inzicht over hoe efficiënt je loopt. bovendien laat de app hartslagzones zien.

Loop je vaak dezelfde route? Je kan er dan voor kiezen om een race tegen de klok te lopen. Met tussentijdse meldingen toont de Watch of je sneller of juist langzamer moet lopen. Ook voor zwemmers is er iets nieuws: de SWOLF-score. Die vertelt je het aantal slagen plus het aantal seconde dat je erover doet om een baantje te zwemmen.

Met watchOS 9 zijn er nieuwe wijzerplaten: Speelkwartier, Metropilitan en de Maanwijzerplaten. Ook zijn enkele oude wijzerplaten vernieuwd, zodat ze geschikter zijn voor de grotere schermen. De Astronomie-wijzerplaat bevat bijvoorbeeld informatie over sterren en wolken.

Nieuwe gezondheidsfuncties zijn er ook. De slaaptracker is verbeterd, want ‘Sleep Stages’ kan leren in welke fase van je slaap je bent: REM, kernslaap of diepe slaap. Ook kun je je medicijngebruik bijhouden. De app Medicijn helpt om je medicijnen te beheren en je krijgt een signaaltje als het tijd wordt om een medicijn te nemen.