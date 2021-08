watchOS 9-concept brengt widgets en nog veel meer naar de Apple Watch

watchOS-updates zijn over het algemeen vrij klein. Ze bevatten toegevoegde functies, maar het uiterlijk van de software is sinds de eerste iteratie nagenoeg hetzelfde gebleven. In dit watchOS 9-concept wordt het ontwerp van de software flink aangepakt.

Zo kan watchOS er in de toekomst uit gaan zien

De Apple Watch-interface bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen: de klok, het startscherm, het controlecentrum en het berichtencentrum. Qua uiterlijk is er in de loop van jaren weinig veranderd. Vooral over het startscherm wordt al langere tijd gediscussieerd; het zou onoverzichtelijk en onhandig in gebruik zijn.

Parker Ortolani van 9To5Mac boog zich over Apples horlogesoftware en kwam met een watchOS 9-concept, dat het ontwerp flink onder handen neemt. Volgens Ortolani mag het startscherm georganiseerder, mogen de wijzerplaten ‘leuker’ en moeten apps en notificaties op meer plaatsen data boven water halen.

Overzichtelijker startscherm

Het huidige startscherm heeft de vorm van een bijenraat. De apps dansen als het ware over het scherm als je door het startscherm navigeert. Het is soms lastig om de app die je zoekt te vinden. Het startscherm zorgt sinds de allereerste Apple Watch al voor een hoop uiteenlopende meningen.

In het watchOS 9-concept is het startscherm een simpele lijst, waardoor je van boven naar beneden navigeert. Deze manier van navigeren is een stuk gemakkelijker dan we gewend zijn van het huidige watchOS. Het is echter ook een stukje saaier – het huidige bijenraat-ontwerp is heel ‘eigen’ en typerend voor Apples slimme horloge.

Nieuwe wijzerplaten

Veel mensen kijken uit naar nieuwe wijzerplaten in watchOS-updates. Hoe meer wijzerplaten Apple aanbiedt, hoe leuker het voor de gebruiker is om diens horloge volledig te personaliseren. In het watchOS 9-concept zien we een aantal frisse nieuwe wijzerplaten. Hieronder zie je een wijzerplaat met het iconische “Apple Garamond”-lettertype.

De onderstaande wijzerplaten focussen zich op humor, ontspanning en notificaties. Vooral de notificatie-wijzerplaat vinden wij erg interessant. De wijzerplaat is vergelijkbaar met het vergrendelscherm van de iPhone. Het toont alle notificaties direct, zonder dat je er iets voor moet doen.

Widgets in controlescherm

De iPhone, iPad en Mac hebben ze al een tijdje: widgets. Widgets zijn als het ware grotere versies van apps. Ze tonen je app-informatie zonder dat je de app daadwerkelijk hoeft te openen. We vinden het idee erg leuk, maar vragen ons wel af in hoeverre widgets nut hebben op zo’n klein schermpje.

Het controlescherm is met de komst van widgets een stuk rijker in detail en informatie. Iedere widget vult een gehele pagina. Je kunt zelf kiezen hoeveel widgets – en dus ook pagina’s – je in het controlecentrum wil zien. Leuk is het zeker, maar is het praktisch?

Eerst is het tijd voor watchOS 8

watchOS 8 is nog niet eens beschikbaar en we praten alweer over WatchOS 9. We moeten nog een tijdje geduld hebben voordat we weten wat Apple voor ons in petto heeft. Voor die tijd kunnen we uitgebreid aan de slag met de nieuwe functies in WatchOS 8.

In watchOS 8 zijn verbeteringen doorgevoerd in de mindfulness-app en is er een nieuwe portretmodus-wijzerplaat toegevoegd. Ook komt er een Contacten-app voor je telefoonlijst en een Tips-app die je helpt bij het ontdekken van je nieuwe smartwatch. Verder kunnen meer apps straks gebruikmaken van de always-on-functionaliteit van de Apple Watch.

watchOS 8 verschijnt in het najaar van 2021, waarschijnlijk tegelijk met de Apple Watch Series 7. Apple plant waarschijnlijk drie verschillende events in september. We verwachten de Apple Watch Series 7 te zien tijdens het iPhone 13-event.

Op welke precieze datum dit event plaatsvindt, is nog niet bekend. In de wandelgangen wordt gesproken over 14 september. Houd vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via de nieuwsbrief of de (gratis) iPhoned-app.

