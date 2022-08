Downloaden maar! Dit is er nieuw in watchOS 9 bèta 6

Apple heeft watchOS 9 bèta 6 voor ontwikkelaars uitgebracht. Wij vertellen je wat er nieuw is in de zesde bèta van watchOS 9. Lees snel verder!

watchOS 9 bèta 6 is er voor ontwikkelaars

De zesde bèta voor de nieuwe software voor je Apple Watch is uit! We kunnen in deze watchOS 9 bèta 6 helaas geen grote nieuwe veranderingen voor je Apple Watch vinden. De update van watchOS 9 voor ontwikkelaars is vooral uitgebracht om de softwarefouten te verhelpen en om kleine programma-updates toe te passen.

Toch kunnen we wel alvast op een rij zetten wat er allemaal gaat veranderen voor je Apple Watch met de komst van watchOS 9. In dit artikel lees je daar alles over!

Dit is er nieuw in watchOS 9

We zien in watchOS 9 maar liefst vier nieuwe wijzerplaten. Deze hebben allemaal een astronomie-thema. Daarnaast ondersteunt de ECG-app nieuwe gezondheidsfuncties en kan je Apple Watch binnenkort nóg beter je slaap bijhouden. Zo weet je watch of je in de REM-, kern- of diepe slaap bent.

Met de nieuwe Medicatie-app kan je met watchOS 9 je medicijnen en andere supplementen beheren. Je ziet dan zelfs herinneringen op je Apple Watch als het tijd is om deze te nemen. Naast gezondheidsfuncties, krijgt ook de Workout-app toevoegingen om je sportprestaties te verbeteren.

WatchOS 9 installeren: dit heb je nodig

Om straks watchOS 9 te installeren kan dat alleen op een Apple Watch Series 4 of nieuwer. De Apple Watch Series 3 heeft de lijst met smartwatches die de update krijgen helaas niet gehaald. Wil je gebruik maken van alle nieuwe functies, maar heb je nog geen Apple Watch? Lees dan het artikel ‘Apple Watch kopen in 2022‘ of check de Apple Watch prijsvergelijker.

