WatchOS 9 bèta 5 is uit voor ontwikkelaars: wat zijn de nieuwe functies?

Apple heeft weer een nieuwe update van WatchOS 9 voor ontwikkelaars uitgebracht. iPhoned vertelt je wat er nieuw is in de bèta 5 van WatchOS 9.

WatchOS 9 bèta 5 voor ontwikkelaars

Jammer genoeg lijkt het erop dat Apple geen grote veranderingen heeft doorgevoerd in de bèta 5 van WatchOS 9 voor ontwikkelaars. De update is vooral uitgebracht om problemen op te lossen en kleine software-updates toe te passen.

Toch gaat er straks behoorlijk veel veranderen wanneer iedereen aan de slag kan gaan met WatchOS 9. Er komen nieuwer wijzerplaten en er komen updates voor de ECG-app en om je slaap bij te houden.

Ook de app Work-out gaat behoorlijk wat nieuwe functies krijgen. Er zitten verbeteringen in voor hardlopers en zwemmers. Ook fans van triatlons gaan met watchOS 9 een paar leuke functies krijgen.

WatchOS 9 installeren: dit heb je nodig

Om straks WatchOS 9 te installeren heb je een Apple Watch Series 4 of hoger nodig. Jammer genoeg betekent WatchOS 9 het einde voor de ondersteuning van de Apple Watch Series 3.

Bèta 5 van iOS 16

Ook de nieuwste bèta van iOS 16 is verschenen. Daarin heeft Apple wel een aantal nieuwe functies gestopt. Een van de grootste veranderingen is een oude bekende, want het is weer mogelijk om het batterijpercentage bovenaan het scherm in de statusbalk te plaatsen. Wil je weten wat er nog meer nieuw is in bèta 5 van iOS 16? Lees dan onderstaand artikel even door!

Lees meer: iOS 16 bèta 5 is uit (en dit zijn alle nieuwe functies)

