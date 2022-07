watchOS 9 bèta 4: nu beschikbaar voor ontwikkelaars – wat is er nieuw?

Bèta 4 van watchOS 9 is door Apple uitgebracht en beschikbaar voor ontwikkelaars. iPhoned vertelt je wat er nieuw is in deze update!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met bèta 4 van watchOS 9. Het lijkt erop dat Apple in deze update geen interessante nieuwe functies heeft toegevoegd. In de update zitten waarschijnlijk vooral probleemoplossingen en kleine software-updates.

Nieuw in watchOS 9

Dat er in bèta 4 van watchOS 9 geen nieuwe functies zitten, betekent niet dat het straks geen toffe update wordt. Wij hebben de interessantste nieuwe functies van watchOS 9 nog even voor je bij elkaar gezet!

Nieuwe wijzerplaten

Misschien wel de leukste toevoeging in watchOS 9 zijn de nieuwe wijzerplaten. Er komen vier nieuwe watch faces bij, genaamd Lunar, Playtime, Metropolitan en Astronomy. Daarnaast krijgen sommige oudere wijzerplaten en complicaties een update.

Er is nieuws voor de ECG-app. Met de ECG-app maak je een elektrocardiogram, ook wel bekend als een hartfilmpje. Met de app kun je in watchOS 9 ook zien hoe lang iemand een aanval van atriumfibrilleren heeft gehad.

Daarnaast zijn er nieuwe functies voor het bijhouden van je slaap. het wordt dan mogelijk om verschillende slaapstadia te volgen. Zo kun je zien wanneer je bijvoorbeeld in diepe slaap bent.

Nieuwe functies voor de app Work-out

De app Work-out krijgt op maat gemaakt work-outs en er zitten verbeteringen in voor hardlopers, triatlon lopers en zwemmers. Fitness+ ondersteunt nu streaming naar bepaalde televisies als je geen Apple TV hebt (maar Fitness+ is niet beschikbaar in Nederland).

Overige, kleine veranderingen in watchOS 9

Verder gaat Apple ook de notificaties op de Apple Watch een kleine update gegeven. Ze hebben een iets andere look en zijn minder opdringerig wanneer het scherm van je Apple Watch actief is.

Apple Watch kopen (of upgraden)

Heb je een Apple Watch Series 5, Series 4 of een ouder model en wil je upgraden? Of wil je simpelweg een Apple Watch kopen? Lees dan het artikel ‘Apple Watch kopen in 2022‘ en check onze Apple Watch prijsvergelijker. De Apple Watch Series 3 krijgt overigens niet de update naar watchOS 9.

De Apple Watch Series 7 is het nieuwste model. Wil je wat minder uitgeven? Dan is de Apple Watch Series 6 of de Apple Watch SE een goede tweede keuze. Let op dat je bij de Apple Watch SE wel wat meer functies mist.

Ga je de watchOS 9 bèta uitproberen? Vertel het ons! Meld je ook vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten.