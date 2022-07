watchOS 9 bèta 3 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars: dit is er nieuw

Apple heeft watchOS 9 bèta 3 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. De nieuwe proefversie bevat voornamelijk probleemoplossingen.

Apple brengt watchOS 9 bèta 3 officieel uit

Ben jij ontwikkelaar en heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer? Dan kun je nu de derde bèta van watchOS 9 installeren. Deze brengt op het eerste gezicht vooral probleemoplossingen met zich mee, waardoor de software fijner werkt. Bèta 3 komt twee weken na de release van bèta 2. Apple lost middels verschillende bugs op waar ontwikkelaars in eerdere testversies tegenaan liepen.

Voor de Apple Watch is watchOS 9 een flinke update. Naast vier nieuwe wijzerplaten zijn een aantal bestaande watch-faces opgefrist, voor een modernere look. Daarnaast is de ECG-app uitgebreid met een functie die boezemfibrilleren bijhoudt. Deze feature zou zomaar eens levens kunnen redden. Ook het meten van slaapritmes gaat voortaan in meer detail; zo ziet de Watch of gebruikers zich in hun diepe slaap of REM-slaap bevinden.

Gebruik je medicijnen? Dan is er de nieuwe medicijnen-app, die je helpt op tijd je medicijnen in te nemen. Ook vertelt de app je welke medicijnen je wel en niet tegelijk kunt gebruiken. Voor fanatieke hardlopers voegt Apple een aantal nieuwe workout-functies toe.

Publieke bèta komt eraan

Helaas is watchOS 9 nu nog exclusief beschikbaar voor ontwikkelaars. Een publieke bèta laat echter niet lang meer op zich wachten, aldus MacRumors. Volgens de website kan iedereen die dat wil de testsoftware ‘later deze zomer’ installeren. Ergens in september rolt de update uit naar het grote publiek.

Het is belangrijk om te begrijpen dat watchOS 9 op dit moment nog lang niet klaar is. Dat betekent dat je tijdens het gebruik veel irritante bugs tegenkomt. Installeer dan ook nooit een bètaversie van watchOS 9 op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt.

