WatchOS 9 lost vervelend batterijprobleem op van de Apple Watch

Het is nog even wachten, maar de release van watchOS 9 komt steeds dichterbij. Vooral wanneer je een Apple Watch Series 4 of Apple Watch Series 5 hebt is er nu goed nieuws. Apple lost in watchOS 9 namelijk een vervelend batterijprobleem op.

Apple lost batterijprobleem op in watchOS 9

Bezitters van een Apple Watch Series 4 of een Apple Watch Series 5 hebben nu een extra reden om uit te kijken naar de update. Apple lost namelijk een vervelend batterijprobleem op in watchOS 9.

Bij deze twee Apple Watches wordt de batterijconditie niet goed weergegeven. Hieronder valt ook de maximumcapaciteit van de batterij in je Apple Watch. In de beschrijving van de tweede watchOS 9-bèta voor ontwikkelaars staat beschreven dat de maximumcapaciteit van de batterij wordt verbeterd.

Dit staat specifiek genoteerd voor de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5. Verder is te lezen dat de update naar watchOS 9 automatisch de capaciteit van de batterij kalibreert.

Nieuw in watchOS 9

WatchOS 9 lost niet alleen het batterijprobleem op. Er komen ook veel andere verbeteringen aan. Vooral sporters krijgen met watchOS 9 er een heleboel functies bij. Zo wordt er tijdens het rennen meer metingen uitgevoerd en geeft de Apple Watch onder andere of je harder (of zachter) moet lopen om je doel te bereiken.

WatchOS 9 kan je ook tijdig waarschuwen voor een hartritmestoornis en de Slaap-app heeft verbeteringen gekregen. Ook zijn er weer enkele nieuwe wijzerplaten toegevoegd.

