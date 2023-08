watchOS 9.6.1 is uit – dit verandert er op je Apple Watch

Updaten maar! Er is een nieuwe versie van watchOS beschikbaar voor je Apple Watch. Dit verandert er met watchOS 9.6.1!

Apple brengt watchOS 9.6.1 uit

Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor je Apple Watch. Apple heeft watchOS 9.6.1 gelanceerd, waarmee een klein probleem wordt verholpen in de software van je Watch. Volgens Apple’s beschrijving van de update waren bewegingsgegevens niet beschikbaar voor apps die de Movement Disorder API gebruiken. Dit wordt gebruikt om trillingen en symptomen van de ziekte van Parkinson bij te houden. In watchOS 9.6.1 werkt deze functie weer naar behoren.

Het is nog onduidelijk of er in watchOS 9.6.1 nog meer problemen worden verholpen. Er wordt vermoedelijk een aantal beveilingsupdates uitgevoerd, maar hier heeft Apple geen melding van gemaakt. De kans is in ieder geval klein dat er met watchOS 9 nog nieuwe functies naar je horloge komen, want watchOS 10 verschijnt binnenkort.

watchOS 10 is binnenkort beschikbaar

Apple heeft de nieuwste versie van watchOS inmiddels officieel gepresenteerd, waardoor we weten wat we kunnen verwachten. In watchOS 10 zit onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en komen er mooie nieuwe wijzerplaten bij. Daarnaast zijn een aantal sportfuncties weer flink uitgebreid in de update én wordt het uitwisselen van gegevens met NameDrop veel makkelijker.

De nieuwe versie van watchOS is een relatief grote update, waarin vooral widgets een stuk belangrijker worden. Ben je benieuwd naar alle nieuwe features in watchOS 10? Lees dan hier welke nieuwe functies naar je Apple Watch komen met watchOS 10. En er is goed nieuws, want de kans is groot dat jouw Apple Watch ondersteuning heeft voor de nieuwe update. Lees hier welke Watches de update krijgen.

Volgende maand verschijnen nieuwe Apple Watches

Apple lanceert watchOS 10 samen met een nieuwe generatie Apple Watch. Er verschijnen dit jaar waarschijnlijk twee nieuwe smartwatches van Apple: de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 worden geïntroduceerd. De nieuwe horloges draaien vermoedelijk op de S9-chip, die zorgt voor de eerste grote technische update bij de Apple Watch in jaren.

Nog even wachten dus, want de volgende grote update en de nieuwe Apple Watches verschijnen volgende maand al. Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor watchOS 9.6.1? Of is je horloge aan vervanging toe? De Apple Watch Ultra is de beste Watch van dit moment. Als je die te duur vindt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

