Er zit een vervelende bug in watchOS 9.5 voor de Apple Watch

Sommige gebruikers hebben last van een vervelende bug na de update van watchOS 9.5 op hun Apple Watch. Wij vertellen je wat er aan de hand is en geven je een (tijdelijke) oplossing!

Bug in watchOS 9.5 voor Apple Watch

Voor sommige Apple Watch-bezitters was het even schrikken: na de update van watchOS 9.5 was het scherm opeens groen geworden. De smartwatch werkte verder normaal, alleen het scherm had dus een groene tint gekregen.

Goed nieuws, want meerdere gebruikers met het probleem zijn er inmiddels achter dat je het groene scherm weer normaal kunt krijgen door de ‘Slaap’-modus op je Apple Watch te activeren.

Let op: je krijgt dan geen notificaties meer binnen en het scherm wordt gedimd. Maar het laat wel zien dat het probleem een softwarefout is en opgelost kan worden door Apple.

Om de Slaap-modus aan te zetten op je Apple Watch, veeg je met je vinger van de onderkant van het Apple Watch-scherm naar boven. Vervolgens tik je op het icoontje met de maan. Kies vervolgens voor de optie ‘Aan’. Om de slaapmodus weer uit te zetten, herhaal je bovenstaande stappen nog een keer.

Er is meer goed nieuws, want dezelfde gebruikers zeggen dat het probleem bij watchOS 9.6 bèta is opgelost. Jammer genoeg is dat niet bij iedereen het geval. Daarom moet Apple er nog even goed naar kijken. Heb jij last van deze watchOS 9.5 bug? Dan zit er niets anders op dan nog even te wachten.

