watchOS 9.4 is uit: dit zijn de nieuwe Apple Watch-functies

Apple heeft gisteren niet alleen een nieuwe update voor de iPhone uitgebracht, maar ook voor de Apple Watch. Dit is er nieuw in watchOS 9.4.

Apple brengt watchOS 9.4 uit

Apple heeft gisteren weer een aantal nieuwe updates uitgebracht. Voor de iPhone verscheen iOS 16.4 en voor de Mac verscheen macOS Ventura 13.3. Ook de Apple Watch kon niet uitblijven, voor het horloge verscheen watchOS 9.4 gisteren. Om de update te installeren heb je een Apple Watch Series 4 of hoger nodig.

Net als watchOS 9.3 is ook watchOS 9.4 geen grote update. In de nieuwste update is volgens Apple’s release-notes voor Nederlandse gebruikers alleen een probleem met de wekker opgelost. Inmiddels is nog een verborgen nieuwe functie ontdekt, waar Apple niks over heeft gezegd. Ben je benieuwd welke dat is? iPhoned zet de belangrijkste functies voor je onder elkaar.

Wekkerprobleem opgelost in watchOS 9.4

Een veelvoorkomend probleem met de Apple Watch was het gebruiken van de wekker – en dan vooral het gebrek daaraan. Door de functie ‘Bedek voor stilhouden’ gebeurde het nog wel eens dat de wekker per ongeluk werd uitgezet, bijvoorbeeld in je slaap. Hier komt in watchOS 9.4 verandering in.

Met de nieuwste versie van watchOS is het namelijk helemaal niet meer mogelijk om je wekker uit te zetten door je Apple Watch (per ongeluk) te bedekken. Je moet een wekker nu handmatig bedienen om hem uit te schakelen. Op die manier moet voorkomen worden dat je je verslaapt door het onbewust uitzetten van je wekker.

Standaard apps verwijderen van je Apple Watch

Een nieuwe functie in watchOS 9.4 die niet in Apple’s aankondiging staat is het verwijderen van standaard apps van je Apple Watch. Eerder was het niet mogelijk om apps te verwijderen die standaard op de Apple Watch gedownload zijn. Daar komt met de nieuwe update verandering in, met watchOS 9.4 kan je namelijk eindelijk zelf beslissen welke apps je wel en niet verwijdert.

Dit zijn de apps die pas vanaf watchOS 9.4 te verwijderen zijn:

Activiteit

Diepte

Sirene

Zoek mijn

Hartslag

Kaarten

Wallet

Work-out

Wereldklok

Bijna alle apps worden door veel gebruikers dagelijks gebruikt, maar toch is het fijn om de mogelijkheid te hebben om de app te verwijderen. Gebruik je bijvoorbeeld nooit de app Work-out bij het sporten? Dan kan je die nu eindelijk van je Apple Watch verwijderen.

