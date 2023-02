Apple brengt watchOS 9.3.1 uit: zitten er ook nieuwe functies in?

Naast de iPhone en de iPad heeft ook de Apple Watch een update gekregen. Maar wat is er nieuw in watchOS 9.3.1?

watchOS 9.3.1 is uit: dit is er nieuw

Naast de update voor iOS (iOS 9.3.1) heeft ook de Apple Watch een nieuwe versie van het besturingssysteem gekregen. Maar zitten er ook nieuwe functies in? Daar kunnen we kort over zijn: in watchOS 9.3.1 worden alleen problemen en veiligheidslekken opgelost.

Toch is het belangrijk dat je de update installeert. Elke Apple Watch die ook watchOS 9 kan draaien krijgt de update. Om jouw Apple Watch te updaten naar watchOS 9.3.1 volg je onderstaande stappen.

Apple Watch updaten (zonder je iPhone erbij te pakken) Plaats je Apple Watch op de lader; Tik op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’; Daarna tik je op de knop ‘Installeer’.

Om de update naar watchOS 9.3.1 te installeren moet de Apple Watch op de oplader liggen en verbonden zijn met een wifi-netwerk. De installatie begint wanneer de Apple Watch ten minste voor 50 procent is opgeladen.

Lees meer: Apple Watch updaten – zo blijft je slimme horloge bij de tijd

watchOS 9 in het kort

In watchOS 9 zitten veel nieuwe functies voor sporters. Hardlopers mogen nog eens extra in hun handen wrijven, want de Watch geeft meer inzicht over hoe efficiënt je loopt. Bovendien laat de app hartslagzones zien.

Met watchOS 9 zijn er ook nieuwe wijzerplaten: Speelkwartier, Metropolitan en de Maanwijzerplaten. Sommige oudere wijzerplaten hebben ook een update gekregen. Zo bevat de Astronomie-wijzerplaat informatie over sterren en wolken.

Verder is de slaaptracker verbeterd en je kunt medicijngebruik bijhouden. De app Medicijn helpt om je medicijnen te beheren en je krijgt een signaaltje als het tijd wordt om een medicijn te nemen.

Apple Watch kopen

Heb je nog geen Apple Watch? En wil je er eigenlijk wel eentje kopen? De Apple Watch Series 8 is de nieuwste smartwatch. Voor de beste prijs moet je bij de Apple Watch SE 2022 zijn.

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 439,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 452,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 286,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 321,99 Bekijk beste prijs

