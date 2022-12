watchOS 9.2 is uit! Dit is er nieuw en zo installeer je de software

De nieuwe software voor je Apple Watch, watchOS 9.2, is uit. In dit artikel lees je welke nieuwe functies er nieuw zijn en hoe je de update op je Apple Watch installeert.

watchOS 9.2 is uit! Dit is er nieuw

WatchOS 9.2 is vanaf nu te downloaden op je Apple Watch. Apple rolde naast iOS 16.2 en iPadOS 16.2 dus ook een nieuwe versie van watchOS 9 uit! Naast de gebruikelijke verbeteringen in de beveiliging en enkele bugfixes, zijn er ook aan de voorkant van het besturingssysteem nieuwe functies!

Nieuwe functies van watchOS 9.2

Met watchOS 9.2 krijgt je Apple Watch er enkele nieuwe functies bij. Zo zien we voornamelijk een verbeterde ondersteuning voor de nieuwe Woning-app. Je kan nu vanaf je bank met je smartwatch nog gemakkelijker je hele huis besturen. Is het (al) donker buiten? Doe de slimme gordijnen dicht. Heb je het koud? Zet met de Woning-app op je smartwatch de temperatuur wat hoger!

Daarnaast rolt Apple ook meer functies uit voor de sportievelingen onder ons. Met name de fietsers en hardlopers profiteren hiervan. Met watchOS 9.2 houdt je Apple Watch de absolute tijd van je sportieve activiteit bij (Race Route). Zo kan je telkens het zelfde rondje doen en je eigen tijd verbeteren! Daarnaast is er een nieuw op-maat-gemaakte kickboxing-training aan de Workout-app toegevoegd.

watchOS 9.2 installeren en downloaden

Het is tamelijk eenvoudig om de nieuwe software op je Apple Watch te downloaden en installeren. Dit doet je door op je Apple Watch naar je Instellingen-app te gaan. Daar tik je op ‘Algemeen’ en kies je voor ‘Software-update’. Doe je dit liever op een iets groter scherm? Volg dan hetzelfde stappenplan op je iPhone via de Watch-app.

Bij het installeren van watchOS 9.2 is het van belang dat je Apple Watch genoeg batterij heeft (minimaal de helft) en dat je een stabiele internetconnectie blijft houden. Check? Downloaden en installeren maar!

watchOS uitproberen op een nieuwe Apple Watch?

Als je watchOS 9.2 wil downloaden en installeren, kan dat helaas niet op iedere smartwatch. Je hebt minimaal Apple Watch Series 4 of hoger nodig.

