watchOS 9.1 is nu beschikbaar (en verbetert je batterijduur)

Apple heeft een nieuwe softwareversie voor je Apple Watch uitgebracht. WatchOS 9.1 is nu beschikbaar.

watchOS 9.1 is nu te downloaden voor je Apple Watch

Gisteravond was het zover. Apple rolde naast iOS 16.1, iPadOS 16 en macOS Ventura ook watchOS 9 uit! In deze update zitten een paar nieuwe functies voor je Apple Watch, waarvan een hele fijne: de batterijduur van je slimme horloge wordt weer een stukje beter. Daarnaast is er betere ondersteuning voor het downloaden van nummers van Apple Music.

Wat is nieuw in deze watchOS

De nieuwe softwareversie van je Apple Watch is net name gericht op het verbeteren van je batterijduur. Deze is beter geworden tijdens het sporten en wandelen. Op je Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra zorgt je smartwatch ervoor dat hartslag- en gps-metingen minder frequent worden gedaan. Hierdoor moet je met watchOS 9.1 langer kunnen doen met één batterijlading.

Andere handige software-functies zitten in de apps. Zo kan Apple Music downloaden terwijl de Apple Watch van de lader is gehaald via Wi-Fi (of via mobiel internet). Daarnaast word eindelijk Matter ondersteunt. Dit is de nieuwe standaard voor smart home-connectiviteit. Ook fijn: je Watch zal weer wat stabieler werken.

WatchOS 9.1 installeren en downloaden

Als je watchOS 9.1 wilt downloaden en installeren heb je minimaal een Apple Watch Series 4 of hoger nodig. Dit doet je door op je Apple Watch naar de Instellingen-app te gaan, op ‘Algemeen’ te tikken en ‘Software-update’ te kiezen. Hetzelfde stappenplan geldt voor bij je iPhone. Dan doet je het alleen niet via je algemene instellingen, maar via de Watch-app.

