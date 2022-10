Apple brengt watchOS 9.0.2 uit: dit is er nieuw

Apple heeft watchOS 9.0.2 uitgebracht, de tweede tussentijdse update voor watchOS 9. Er zijn heel wat problemen opgelost: dit is er nieuw.

watchOS 9.0.2

Tegelijkertijd met de release van iOS 16.0.3, kwam gisteravond ook stilletjes watchOS 9.0.2 voor de Apple Watch uit. In deze update worden een paar vervelende bugs aangepakt, die de eerdere bugfix-update – watchOS 9.0.1 – hebben overleefd. Wij zetten ze op een rij.

1. Haperende Spotify

Spotify is direct op de Apple Watch (zonder iPhone) te gebruiken, maar had sinds watchOS 9 voor sommige gebruikers last van wat haperingen in de muziek. Die zijn volgens Apple nu opgelost, waardoor je weer haperloos naar je favoriete nummers luistert.

2. Drammerige snooze

Gebruikers die de AssistiveTouch-functie op hun Watch hadden ingeschakeld, kregen herhaaldelijk meldingen voor het snoozen van de wekker – ook al was de wekker zelf al verwijderd. Nu laat je Watch je weer met rust.

3. (De)synchronisatie

Na het koppelen van een nieuwe Apple Watch, kon er in watchOS 9 een probleem ontstaan waarbij de Wallet- en Conditie-gegevens niet gesynchroniseerd werden. Zo was je je activiteitsringen soms kwijt, of had je geen toegang tot al je digitale pasjes. Bij watchOS 9.0.2 is dit opgelost.

4. Microfoon van Series 8 en Ultra

Sommige gebruikers hadden op de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra problemen met de microfoon. Die reageerde na verloop van tijd niet meer, waardoor sommige functies onbruikbaar werden en zelfs hele apps vastliepen. Ook dat is nu verleden tijd.

watchOS 9.0.2 downloaden

Je downloadt watchOS 9.0.2 naar je Apple Watch via je iPhone. Open daarop de Watch-app, en navigeer naar ‘Algemeen>Software-update’. Tik vervolgens op ‘Download en installeer’. Je Watch moet aan de lader hangen en binnen bereik van je iPhone liggen om bijgewerkt te worden.

