watchOS 8: 5 verwachtingen voor dé Apple Watch-update van 2021

7 juni is het zover. Dan wordt dé nieuwe software van de Apple Watch onthuld. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor watchOS 8 op een rijtje.

Check onze watchOS 8 verwachtingen

7 juni om klokslag 19:00 uur Nederlandse tijd gaat WWDC 2021 van start. Tijdens haar jaarlijkse conferentie onthult Apple dan niet alleen iOS 15 en macOS 12, maar ook watchOS 8. Dankzij allerlei geruchten en gelekte informatie weten we al wat we ongeveer kunnen verwachten van de nieuwste Apple Watch-update. Lees mee met onze verwachtingen voor watchOS 8.

1. Voorbereiding op nieuwe Apple Watch

De Apple Watch Series 7 schijnt een glucosemeter te krijgen. Dat is fijn voor diabetici, want zij kunnen zo hun suikerlevels checken zonder bloed te hoeven prikken.

Het gerucht gaat daarom dat watchOS 8 een heuse Glucose-app aan de Apple Watch toevoegt. Deze werkt uiteraard alleen op de Series 7. We verwachten dat Apple de nieuwe iWatch eind dit jaar aankondigt, gelijktijdig met de iPhone 13.

2. Apps worden verbeterd

Updates horen dingen beter te maken, dus het is geen grote verrassing dat watchOS 8 wat apps en functies gaat aanpakken.

Naar verluidt zou Apple onder meer de slaaptracker van de Apple Watch verbeteren. Deze is momenteel een beetje beperkt. Je kunt bijvoorbeeld niet checken hoeveel tijd je in iedere slaapfase doorbrengt.

De concurrentie zit ondertussen niet stil. Onlangs bracht Google de Nest Hub 2 uit. Dit slimme scherm heeft een ingebouwde slaaptracker die gebruikers helpt om hun nachtelijke gedragingen in kaart te brengen.

3. Nieuwe wijzerplaten

Bij het maken van een lijstje met watchOS 8-verwachtingen ontkom je er niet aan: nieuwe wijzerplaten. Apple voegt ieder jaar nieuwe designs aan de Apple Watch en daar is 2021 vrijwel zeker weten geen uitzondering op. Welke nieuwe wijzerplaten de iWatch krijgt, is nog wel even afwachten.

4. Nieuwe App Store voor Apple Watch

Ja, de Apple Watch heeft een eigen appwinkel maar nee, die is niet heel erg goed. Vergeleken met de iPhone is de App Store van het horloge behoorlijk magertjes.

Je kunt bijvoorbeeld niet neuzen in de verschillende appcategorieën en er zijn geen aanbevelingen aanwezig. Laten we hopen dat Apple de App Stores van de iPhone en Apple Watch iets meer gelijktrekt met watchOS 8.

5. Meer voor de sportievelingen

Apple zet de Apple Watch als sportaccessoire in de markt. De boodschap is duidelijk: wie gezonder wil leven, draagt een slim Apple-horloge.

Het is dan ook geen wilde gok dat watchOS 8 deze slogan kracht gaat bijzetten in de vorm van nieuwe apps en functies voor sportievelingen. We denken aan nieuwe sporten die je kunt tracken, zoals skiën.

Kan ik watchOS 8 downloaden op mijn Apple Watch?

Het is nog onduidelijk welke Apple Watches straks watchOS 8 kunnen downloaden. Bij de vorige versie, watchOS 7, vielen er in ieder geval wat horloges af.

Omdat watchOS 8 vooral een voortzetting van zijn voorganger belooft te zijn, denken we dat hij daarom voor dezelfde horloges verkrijgbaar wordt. Dat betekent dat waarschijnlijk de volgende Apple Watches watchOS 8 kunnen downloaden:

Release van watchOS 8

Ook de releasedatum van watchOS 8 ligt nog in het midden. De update wordt op 7 juni officieel aangekondigd tijdens WWDC 2021, maar hoe de tijdlijn er daarna uitziet, is nog onbekend.

Waarschijnlijk gebruikt Apple de maanden hierna om testversies uit te brengen, om zo te kijken aan welke vernieuwingen nog gesleuteld moet worden.

We verwachten de definitieve versie van watchOS 8 in het najaar van 2021. Apple brengt de definitieve versie van software-updates altijd gelijktijdig met nieuwe hardware uit. Eind dit jaar verwachten we onder meer de iPhone 13, iPhone 13 Pro en Apple Watch Series 7 te kunnen kopen.

