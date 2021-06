De publieke bèta van watchOS 8 is vanaf nu te downloaden. In dit artikel leggen we uit hoe je de update op je Apple Watch krijgt.

watchOS 8-bèta downloaden

Meer aandacht voor mindfullness, de veelbesproken Focus-functie en een nieuwe portret-wijzerplaat: watchOS 8 brengt een aantal fijne verbeteringen met zich mee. Hoe je watchOS 8 installeert, leggen we in dit artikel uit.

watchOS 8-bèta downloaden doe je zo:

Ga op je iPhone naar de bèta-website van Apple; Log in met je Apple ID en bijbehorende wachtwoord; Tik op het tabblad ‘watchOS’; Download het bètaprofiel op je iPhone en volg de aanwijzingen.

Je hebt minstens een Series 3 of nieuwer model nodig om de update te kunnen draaien. Daarbij moet je eerst de testversie van iOS 15 op je iPhone installeren.

Zodra deze bèta geïnstalleerd is kun je naar watchOS 8 bijwerken. Open hiervoor de Watch-app op je horloge, ga naar ‘Mijn Watch’, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’. Als het goed is vind je de watchOS 8-bèta hier.

Let op. Je downloadt nu een testversie. Deze software kan daarom vervelende bugs, problemen en allerlei andere ellende veroorzaken. Het is dan ook slim om de bèta niet op een Apple Watch te installeren die je dagelijks gebruikt. Maak daarnaast ook altijd een back-up van je Apple Watch, voordat je gaat updaten. Zo raak je gegarandeerd geen belangrijke gegevens kwijt.

De échte update later dit jaar beschikbaar

De definitieve versie van watchOS 8 verschijnt later dit jaar. Wanneer Apple deze precies uitbrengt, is nog niet bekend. Meestal vindt de release in of rondom september plaats. Via onze iPhoned-nieuwsbrief, gratis app en website houden we je natuurlijk op de hoogte.

