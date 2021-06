watchOS 8 stelt teleur, maar dat is niet Apples schuld (Opinie)

Ik had gehoopt op grote veranderingen, maar in plaats daarvan zet dé Apple Watch-update van 2021 vooral puntjes op de i. In deze opinie leg ik uit waarom watchOS 8 een tegenvaller is, buiten Apples schuld om.

Opinie: watchOS 8 stelt teleur

De verwachtingen voor de opvolger van watchOS 7 waren hooggespannen. Volgens geruchten zou de Watch-update van 2021 niet minder dan spectaculair worden en bijvoorbeeld widgets naar het Bedieningspaneel brengen. Hierdoor kun je vanaf je pols de weersverwachtingen checken, muziek bedienen of kijken hoe laat de wekker gaat.

Ook Complicaties zouden een plekje op dit paneel innemen en we schenen een voorproefje te krijgen van een hele spannende gezondheidsfunctie, de nieuwe Glucose-app.

Kondigde Apple dit ook daadwerkelijk aan? Nee, zeker niet. De onthulling van watchOS 8 was namelijk als thuiskomen van een koude kermis. De vernieuwingen zijn dit jaar namelijk erg klein.

Een conceptversie van watchOS 8

Kleine verbeteringen

Hiervan zijn voorbeelden te over, maar het feit dat Apple in het persbericht uitgebreid de tijd neemt om een nieuwe Wijzerplaat te bespreken, spreekt boekdelen. watchOS 8 is een kleine update die vooral voortborduurt op zijn voorganger, en weinig grote vernieuwingen doorvoert.

Hierbij nog twee voorbeelden om het punt kracht bij te zetten. De Ademhaling-app heet nu Mindfulness en gaat je door de dag aansporen om aan dingen te denken die je rustiger maken. Daarnaast krijgt de Apple Watch een Focus-functie (die eigenlijk uit iOS 15 komt) om de drager minder af te leiden door meldingen op een slimme manier te dempen.

Dit zijn zonder meer leuke functies, maar je gaat er niet door op het puntje van je stoel zitten. En natuurlijk, er zitten nog andere kleine functies in watchOS 8 die de moeite waard zijn, maar veel mensen – waaronder ik – hadden er meer van verwacht.

Nieuwe Focus-wijzerplaat

Niet de schuld van Apple

Het is nog maar de vraag of dit Apples schuld is. Het bedrijf heeft ons namelijk niet lekkergemaakt met allerlei teasers, en ons uiteindelijk niks gegeven. Nee, in plaats daarvan hield Apple (zoals altijd) de kaken stijf op elkaar en schiep het geen enkele verwachtingen. Wel kwamen er vooraf een hoop geruchten naar buiten.

Deze speculaties hebben de lat voor watchOS 8 uiteindelijk te hoog gelegd, waardoor de aankondiging teleurstellend aanvoelt. Het vervelende aan geruchten is immers dat ze er ook naast kunnen zitten. Dat is dit keer duidelijk het geval.

Als je de zaak namelijk platslaat, krijg je later dit jaar ‘gewoon’ een update voor je Apple Watch. Deze verbetert een paar zaken, zonder drastische ingrepen. En het beste van alles is nog dat je er niet voor hoeft te betalen. Als je de zaak vanuit dit perspectief bekijkt, is watchOS 8 ‘gewoon’ een degelijke update.

Geduld

De grootste toevoeging in watchOS 8 was volgens geruchten de komst van een Glucose-app. Dit zou vooral goed nieuws voor mensen met suikerziekte zijn. Met de Glucose-app hoef je namelijk niet de hele tijd bloed te prikken voor het meten van je suikerwaarden.

Conceptafbeelding van de Glucose-app

Misschien wordt deze functie nog op een later moment aangekondigd. Ik had namelijk ook niet verwacht dat Apple de langverwachte Glucose-app nu al zou laten zien. De Apple Watch 7 – die een glucosemeter aan boord zou hebben – wordt pas later dit najaar aangekondigd. Wel had ik gehoopt op een voorproefje of teaser; dat doet Apple immers wel vaker.

Laten we echter van de teleurstelling leren en onze verwachtingen naar beneden bijstellen. Er is namelijk een hele grote kans dat ook de opvolger van de Apple Watch Series 6 weinig écht grote vernieuwingen met zich meebrengt, maar vooral puntjes op de i zet.

Volgens Apple-journalist Mark Gurman, die meestal goed ingelicht is, krijgt de Apple Watch Series 7 namelijk helemaal geen glucosemeter. Deze functie zou worden doorgeschoven naar het Apple-horloge van 2022.

Het enige dat wij als buitenstaanders kunnen doen is ons niet gek laten maken door allerlei geruchten. We kunnen natuurlijk wel hopen op nieuwe functies, maar uiteindelijk is het aan Apple om hier wel of geen gehoor aan te geven. Waar we wel controle over hebben, zijn onze verwachtingen.

Release dit najaar

Dit najaar kun je watchOS 8 downloaden. De software-update verschijnt op alle Watches die momenteel watchOS 7 kunnen draaien. In aanloop naar de release kun je vanaf juli aan de slag met de publieke bèta van watchOS 8. Deze is voor iedereen te downloaden, maar kan wel instabiel zijn.