Apple presenteert watchOS 8: Apple Watch wordt nog sportiever

De Apple Watch krijgt dit najaar weer een grote softwarematige opknapbeurt: dan brengt Apple watchOS 8 uit, de volgende grote update voor de smartwatch.

De nieuwe update introduceert zoals altijd meerdere nieuwe wijzerplaten, waarmee je het horloge weer een heel nieuw gezicht kunt geven. Iedere wijzerplaat is naar eigen smaak aan te passen. Zo kun je de kleuren wijzigen of complicaties van apps aan de wijzerplaat toevoegen.

Daarnaast wordt de visie die Apple voor de Apple Watch heeft ieder jaar weer een beetje duidelijker. Ook watchOS 8 introduceert weer een aantal fijne verbeteringen, waarvan een aantal zich volledig op gezondheid richten.

Wanneer komt watchOS 8 uit?

watchOS 8 verschijnt in het najaar van 2021, waarschijnlijk tegelijk met de Apple Watch Series 7. Voordat dit zover is, verschijnen er eerst meerdere bètaversies. De eerste watchOS 8 bèta zal waarschijnlijk al in de loop van deze week beschikbaar komen, al is deze enkel voor ontwikkelaars bedoeld. Later (meestal een maand later) komt er ook een publieke bètatest die iedereen op zijn Apple Watch kan installeren.

