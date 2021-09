watchOS 8 en tvOS 15 nu te downloaden: installeer de grote updates nu

Goed nieuws voor Apple Watch-gebruikers: watchOS 8 is nu te downloaden. Ook tvOS 15 is officieel uitgebracht. Lees hier hoe je de updates binnenhaalt op je Apple Watch en Apple TV.

watchOS 8 downloaden

Je Apple Watch krijgt er met de watchOS 8-update weer een aantal fijne features bij. De nieuwste versie is nu te downloaden en introduceert allerlei handige vernieuwingen. Denk aan de Focus-modus, die je Watch minder afleidend maakt. Ook nieuw is de Mindfullness-app en de slaaptracker is flink verbeterd.

Wil je watchOS 8 downloaden? Volg dan de stappen hieronder. Zorg er wel eerst voor dat je iPhone is bijgewerkt naar iOS 15, want anders kan je je smartwatch niet updaten.

Sluit je Apple Watch aan op de oplader en zorg dat de gekoppelde iPhone in de buurt is en blijft; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Wacht even tot de update in beeld verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm.

Net bij andere Apple Watch-updates is het belangrijk om je horloge voldoende op te laden. Om te kunnen updaten naar watchOS 8 moet je Watch voor minstens 50 procent vol zitten. Daarnaast raden we aan om vooraf een back-up van je Apple Watch te maken, zodat je persoonlijke gegevens kwijtraakt als er tijdens het updaten iets verkeerd gaat.

Deze Apple Watch-modellen ondersteunen watchOS 8:

tvOS 15 downloaden

Ook voor tvOS, het besturingssysteem van de Apple TV, is een update beschikbaar. Het gaat om tvOS 15, dat een aangepast Bedieningspaneel introduceert en je met de AirPods Pro en AirPods Max naar content met Spatial Audio laat luisteren. Met het nieuwe SharePlay is het mogelijk om tijdens een FaceTime-gesprek samen naar films of series te kijken, maar deze feature komt pas later dit jaar uit.

Je Apple TV updaten is simpel en zo gepiept. Volg simpelweg deze stappen om de nieuwste versie binnen te halen:

Ga op je Apple TV naar de Instellingen en kies voor ‘Systeem’; Vervolgens tik je op ‘Software-update > Update software’; Je Apple TV gaat nu op zoek naar tvOS 15. Volg de aanwijzingen op het scherm om te beginnen met updaten.

iOS 15 en iPadOS 15 ook uitgebracht

Ook voor de iPhone en iPad zijn grote updates uitgebracht in de vorm van iOS 15 en iPadOS 15. De nieuwste versies introduceren veel verbeteringen, waaronder de Focus-modus om notificaties te bundelen.

Ook gaat FaceTime op de schop, waardoor je nu ook kan videobellen met Android-gebruikers. iPadOS 15 bevat dezelfde verbeteringen, maar laat je bijvoorbeeld ook widgets overal op je thuisscherm plaatsen.