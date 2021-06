watchOS 8 downloaden: dit is wanneer je aan de beurt bent

Wanneer kun jij watchOS 8 downloaden? In dit artikel schetsen we de tijdlijn van dé Apple Watch-update van 2021.

Lees verder na de advertentie.

watchOS 8 downloaden kan dit najaar

Dit najaar brengt Apple een nieuwe Apple Watch uit, en gelijktijdig verschijnt ook watchOS 8. De update werd deze maand aangekondigd en voordat iedereen ermee aan de slag kan, worden er twee testen gehouden.

watchOS 8 bèta voor ontwikkelaars: gestart

Wil je als eerst aan de slag met watchOS 8? Dan heb je een Apple-ontwikkelaaraccount nodig. Makers van apps en software kunnen nu namelijk al met de nieuwe Watch-update aan de slag.

Of je hier jaloers op moet zijn, is nog maar de vraag. Het gaat om een ruwe testversie van watchOS 8 die niet bedoeld is voor alledaags gebruik. Ontwikkelaars krijgen als eerst toegang om hun apps klaar te maken voor de Watch-update. Dat is fijn, want hierdoor draaien al je Apple Watch-apps straks als een zonnetje.

Lees ook: watchOS 8: deze Apple Watches krijgen een update

watchOS 8 publieke béta: in juli

Heb je geen ontwikkelaarsaccount, maar wil je wel een gokje wagen? Dan moet je tot juli geduld hebben. Apple brengt in deze maand de publieke bèta van watchOS 8 uit die, zoals je aan de naam kunt aflezen, voor iedereen beschikbaar is.

De openbare testversie is stabieler dan de bèta die ontwikkelaars kregen, maar kan nog wel fouten bevatten. Het is daarom niet handig om deze bèta op een Apple Watch te zetten die je dagelijks nodig hebt.

We weten niet precies wanneer de publieke bèta van watchOS 8 uitkomt. De publieke bèta van watchOS 7 kwam op 10 augustus 2020 uit, en volgens Apple hoef je dit keer minder lang te wachten. De update verschijnt “ergens” in de maand juli.

watchOS 8 downloaden: in september

September is een speciale maand voor Apple-fans. In die periode worden namelijk niet alleen nieuwe producten aangekondigd, maar komen ook de nieuwe softwareversies uit. Dit jaar staan iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 en dus watchOS 8 op de planning.

De nieuwe Watch-update staat standaard geïnstalleerd op de Apple Watch Series 7. Deze opvolger van de Apple Watch Series 6 wordt dit najaar aangekondigd tijdens een (misschien online) evenement waar we ook de iPhone 13 te zien krijgen.

watchOS 7 kon je officieel 16 september downloaden en zijn voorganger, watchOS 6, kwam op 19 september uit. Waarschijnlijk kun je watchOS 8 dus downloaden halverwege september.

Nu je weet wanneer je watchOS 8 kunt downloaden, is het tijd om vooruit te blikken. iPhoned-redacteur Erwin heeft daarom de beste kleine functies van watchOS 8 op een rijtje gezet. Een handige toevoeging is dat je straks bijvoorbeeld meerdere timers kunt zetten: handig voor tijdens het koken!

Wil je op de hoogte blijven van de release van watchOS 8? Volg iPhoned dan via de site, onze nieuwsbrief of de gratis app. Je kunt ons natuurlijk ook in de gaten via social media als Facebook en Instagram.