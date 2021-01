Een grafisch ontwerper is aan de slag gegaan met watchOS 8, de nieuwe Apple Watch-software die later dit jaar verschijnt. In een concept laat de designer zien hoe Apple onder meer widgets en nieuwe apps kan toevoegen.

watchOS 8 concept toont nieuwe apps en widgets

Het concept is gemaakt door Parker Ortolani, een grafisch ontwerper die regelmatig laat zien hoe nieuwe software van Apple er mogelijk uitziet. Ortolani toont hoe de Apple Watch-software een opfrisser kan gebruiken en stelt drie toevoegingen voor.

1. Nieuwe apps

Ten eerste zou Apple de Gezondheid-app volgens hem ook naar de Apple Watch moeten brengen. Op die manier kun je ook vanaf je pols checken hoeveel stappen je vandaag hebt gezet, hoe effectief je laatste workout was en of je hartslag normaal is.

Ook stelt Ortolani voor om bijvoorbeeld een Batterij- en Wandel-app toe te voegen. Zodoende wordt de Apple Watch meer een op zichzelf staand apparaat, in plaats van een iPhone-verlengstuk.

2. Wijzerplaten worden apps

Verder denkt Ortolani dat Apple er verstandig aan doet om de Astronomie- en Zonnestand-wijzerplaten om te vormen in zelfstandige apps. De ontwerper is van mening dat ze hiervoor genoeg functies hebben.

De Astronomie-wijzerplaat laat een 3D-model van de aarde, maan of zonnestelsel zien en de Zonnestand-wijzerplaat gebruik je om de stand van de zon te checken.

3. Widgets in Bedieningspaneel

Sinds iOS 14 kun je widgets gebruiken op de iPhone. Widgets zijn ‘uitgeklapte’ versies van apps met daarin de belangrijkste informatie of mogelijkheden. Ortolani laat in het concept zien hoe widgets in watchOS 8 eruit zouden kunnen zien.

Dankzij deze voorvertoning kun je vanaf je pols de muziek bedienen, kijken of je vandaag een paraplu moet meenemen en hoe laat je wekker afgaat. Ortolani geeft aan dat het extra handig zou zijn wanneer je widgets tussen iPhone en Apple Watch kunt synchroniseren.

Wanneer komt watchOS 8 uit?

De opvolger van watchOS 7 verschijnt waarschijnlijk in september. Normaliter onthult Apple haar nieuwe softwareversies in de zomer tijdens WWDC, de jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. Vooralsnog zijn er geen geruchten de mogelijkheden en functies van de nieuwe Apple Watch-software naar buiten gekomen.

