Het eerste watchOS 8-concept is verschenen. Een enthousiaste ontwikkelaar laat zien hoe Apple een van de grootste Watch-irritaties kan oplossen door complicaties naar het Bedieningspaneel te verplaatsen.

watchOS 8-concept verbetert complicaties

Waarschijnlijk krijgen we de opvolger van watchOS 7 pas halverwege 2021 te zien, maar ontwerper Matt Bircher blikt alvast vooruit. Volgens hem doet Apple er verstandig aan om complicaties in watchOS 8 naar het Bedieningspaneel van de Watch te verplaatsen. In onderstaande video laat hij zien hoe dit eruit zou kunnen zien. Het fragment begint vanaf 2:50.

Kort samengevat laat Bircher zien hoe complicaties aan het Bedieningspaneel toegevoegd kunnen worden. Op die manier kun je vanaf je Wijzerplaat omhoog vegen en direct de belangrijkste informatie van enkele complicaties bekijken, zoals het weer en activiteitenringen. Bircher heeft er zijn watchOS 8-concept voor gekozen om de complicaties direct boven de instellingen in het Bedieningspaneel te plaatsen.

Dilemma van de Apple Watch

Het probleem dat de ontwerper probeert op te lossen is dat niet alle Apple Watch-wijzerplaten ruimte hebben voor complicaties. Op die manier moet je de applicatie in kwestie eerst openen, voordat je de belangrijkste informatie kunt zien.

Zodoende moet je bij het kiezen van een wijzerplaat altijd een afweging maken: ga je voor een design met veel plaats voor complicaties, of kies je gewoon de mooiste en neem je de extra handeling om informatie te bekijken op de koop toe?

Of Apple de suggestie van Bircher daadwerkelijk meeneemt, moet nog maar blijken. In aanloop naar de onthulling nieuwe Apple-software duiken er regelmatig conceptversies op, maar deze zijn niet per se op gegronde geruchten gebaseerd.

Op naar watchOS 8

Ieder jaar brengt Apple een grote software-update voor de Watch uit. In 2020 kwam watchOS 7 uit. Deze relatief bescheiden update gaat grotendeels op dezelfde voet verder als zijn voorgangers: meer gezondheidsfuncties. Over watchOS 8, die waarschijnlijk in juni 2021 aangekondigd wordt, is nog vrijwel niks bekend. Het geruchtencircuit moet nog op gang komen.