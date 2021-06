watchOS 8: deze 3 apps kondigt Apple (waarschijnlijk) vanavond aan

De Apple Watch wordt vanavond volwassener. watchOS 8 krijgt er namelijk drie nieuwe, zelfstandige apps bij, waaronder de mysterieuze Mind-app.

Nieuwe apps voor watchOS 8 op komst

Dat schrijft MacRumors. De website werd getipt door een software-ontwikkelaar die ontdekte dat Apple op de achtergrond nieuwe apps aan watchOS 8 heeft toegevoegd. Het gaat om apps met de namen ‘Tips’, ‘Contacten’ en ‘Mind’.

De eerste twee apps ken je van de iPhone. Tips en Contacten zijn al jaren op de Apple-telefoon aanwezig en de namen wijzen zichzelf. Met Tips krijg je hulp bij allerlei vragen die je over het bedienen van de iPhone kunt hebben. Contacten is natuurlijk je telefoonboek.

Veel interessanter is de Mind-app. Deze app is helemaal nieuw en we weten daarom niet precies wat je ermee kunt. Mogelijk staat de Mind-app helemaal in het teken van mentale gezondheid, een onderwerp waar Apple de laatste jaren steeds meer aandacht op focust.

Nieuwe naam, ‘oude’ app?

Een andere mogelijkheid is dat Mind simpelweg de nieuwe naam is van Ademhaling, een app die al sinds watchOS 5 aanwezig is op de Apple Watch. De Ademhaling-app probeert horlogedragers tot rust te brengen door middel van ademhalingsoefeningen.

Hoe dan ook, de nieuwe watchOS 8-apps geven aan dat de Apple Watch stukje bij beetje meer op eigen benen komt te staan. Het horloge was ooit bedoeld als accessoire voor je iPhone, maar kreeg er de afgelopen jaren steeds meer exclusieve en onderscheidende functies bij.

Volg de onthulling van watchOS 8

Vanavond om 19:00 uur gaat WWDC 2021 van start. Tijdens dit evenement presenteert Apple nieuwe softwareversies, waaronder iOS 15, macOS 12 en dus watchOS 8. We verwachten dat de Apple Watch-update van 2021 vooral focust op nieuwe gezondheidsfuncties.

Het gerucht gaat bijvoorbeeld dat watchOS 8 een glucosemeter krijgt. Dit zou vooral een uitkomst zijn voor diabetici, die zo minder vaak hoeven te prikken. Wil je meer weten over de nieuwste Apple Watch-update? Lees dan onderstaand artikel waarin we de belangrijkste geruchten met je doorspreken.

