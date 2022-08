Nu te downloaden: watchOS 8.7.1-update (maar niet voor iedereen)

Apple heeft een nieuwe update voor watchOS uitgebracht. Maar de update naar watchOS 8.7.1 is niet voor iedereen te downloaden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De update naar watchOS 8.7.1 is een kleine, maar belangrijke download voor de Apple Watch. Ten minste, wanneer je een Apple Watch Series 3 hebt. De update fixt een vervelende fout in de software, maar is alleen beschikbaar voor de oudere Apple Watch. De update zorgt er namelijk voor dat de Apple Watch Series 3 niet meer willekeurig zal herstarten.

Wanneer je een Apple Watch Series 4 of nieuwer hebt, krijg je de update niet te zien en is het dus niet mogelijk om de patch te installeren. Dat is ook niet erg want herstart-probleem dat de update fixt is alleen aanwezig op de Apple Watch Series 3.

Heb je een Apple Watch Series 3? Dan is het belangrijk om de update te installeren. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Open de ‘Watch’-app op je iPhone;

Tik op ‘Algemeen’;

Kies vervolgens voor ‘Software-update’;

Volg de instructies op het scherm.

Apple Watch Series 8 komt eraan

Er komt binnenkort een nieuwe Apple Watch aan. Tijdens het iPhone 14-event zal Apple ook drie nieuwe Apple Watches laten zien. Dit zijn de Apple Watch Series 8, de Apple Watch SE en een speciale ‘Pro’-versie van de Apple Watch Series 8. Wil je meer weten over de nieuwe Apple Watch? Lees dan het onderstaand artikel even door.

Lees meer: 5x waarom de Apple Watch Series 8 in september de show gaat stelen

Ook fijn: je hoeft niet heel lang meer te wachten op het iPhone 14-event. Want volgens de laatste geruchten is het volgende event van Apple al op 7 september. Nog eventjes geduld dus!

Heb je watchOS 8.7.1 geïnstalleerd en wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple Watch-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!