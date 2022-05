watchOS 8.6 nu beschikbaar voor je Apple Watch

Apple heeft niet alleen iOS 15.5 uitgebracht; ook voor de Apple Watch staat een software-update klaar. watchOS 8.6 bevat vooral beveiligingspatches.

watchOS 8.6 installeren doe je zo

Om je Apple Watch te updaten naar watchOS 8.6 moet je smartwatch voor minimaal 50 procent zijn opgeladen. Ook moet hij aan de lader hangen en zich binnen het bereik van je iPhone bevinden. Die moet met een wifi-netwerk zijn verbonden.

Vervolgens kun je watchOS 8.6 daadwerkelijk installeren. Dit kan via de Instellingen-app van je Apple Watch. Bij ‘Algemeen’ tik je op ‘Software-update’ en installeer je de update. Staat ‘Automatische Updates’ aan, dan gebeurt het updaten ‘s nachts als je klokje aan de oplader ligt.

Die update bevat helaas geen nieuwe functies, maar wel beveiligingspatches. Deze zijn erg belangrijk om hackers buiten de deur te houden. In Mexico brengt de update een aantal grotere functies met zich mee. Hier krijgen de Apple Watch Series 4 en nieuwer namelijk eindelijk ondersteuning voor de ECG-app een hartritmestoornis-notificaties. Deze functies waren voorheen niet beschikbaar in het land.

watchOS 9 wordt een stuk spannender

In Nederland is watchOS 8.6 helaas dus niet zo zo spannend. Gelukkig komt Apple binnenkort met een veel grotere update in de vorm van watchOS 9. De fabrikant kondigt deze nieuwe softwareversie aan tijdens het WWDC, dat van 6 tot 10 juni wordt gehouden. Wij doen hier natuurlijk uitgebreid verslag van, dus houd vooral de website in de gaten!

Wat de nieuwe versie van watchOS allemaal gaat brengen weten we nog niet zeker. We hebben echter wel al een wensenlijstje voor watchOS 9 opgesteld.

