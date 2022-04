watchOS 8.6 bèta 1: nieuwe software voor je Apple Watch

Apple heeft watchOS 8.6 bèta 1 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. De update bevat voornamelijk beveiligingsupdates en probleemoplossingen. In dit artikel lees meer over de nieuwe software voor de Apple Watch.

watchOS 8.6 bèta 1: dit is er nieuw

De eerste bèta van watchOS 8.6 is nu uit voor ontwikkelaars. In tegenstelling tot de nieuwe bèta’s van iOS, iPadOS en macOS, zien we helaas bij deze watchOS (nog) nauwelijks nieuwe toekomstige functies. Een maand terug kreeg watchOS 8.5 nog een hele rits aan nieuwe emoji’s.

De nieuwe update van watchOS 8.6 bèta 1 is er dus voornamelijk voor het verbeteren van de stabiliteit van de Apple Watch. Ook verhelpt het waarschijnlijk (kleine) bugs en dicht het veiligheidslekken. Deze nieuw software van de Apple Watch is misschien wel de laatste voordat Apple watchOS 9 lanceert tijdens WWDC 2022 in juni.

watchOS 8.6: nog even wachten!

Om naar de nieuwe software te kunnen updaten, moet een Apple Watch een batterij met minimaal 50 procent hebben, aan de oplader liggen en binnen het bereik van een iPhone zijn. Echter, deze update is enkel voor ontwikkelaars beschikbaar. Je zou nog even moeten wachten op de échte nieuwe watchOS 8.6 om deze update uit te kunnen voeren. Je kan je ook aanmelden om bètatester te worden.

We denken dat de enige verbetering bij watchOS 8.6 bèta 1 hem zit in het opladen van de Apple Watch Series 7. Deze kon door softwareproblemen niet opgeladen worden met snelladers van derde partijen.

watchOS 8.5 kreeg wél een opvallende toevoeging

De vorige software-versie voor de Apple Watch, watchOS 8.5, kreeg wel een grote verbetering. Deze software ondersteunt een hele rits aan nieuwe emoji’s op de smartwatch van Apple. Denk hierbij aan een smeltend gezicht, sensuele lippen, een zwangere man en een half gezicht.

Naast een bèta voor watchOS 8.6 heeft Apple ook ontwikkelaarsversies voor iOS 15.5, iPadOS 15.5 en macOS 12.4 uitgebracht.

Heb jij nog nieuwe functies gevonden in watchOS 8.6 bèta 1? Laat het ons weten!