watchOS 8.5 is uit: wat heeft Apple veranderd?

Niet alleen iOS 15.4 is uit; ook voor de Apple Watch staat een software-update klaar! In dit artikel lees je wat er nieuw is aan watchOS 8.5.

watchOS 8.5 installeren

Om je Apple Watch te updaten naar watchOS 8.5 moet je smartwatch voor minimaal 50 procent zijn opgeladen. Ook moet hij aan de lader hangen en zich binnen het bereik van de iPhone bevinden. Die moet met een wifi-netwerk zijn verbonden.

Vervolgens kun je watchOS 8.5 installeren. Dit kan via de Instellingen-app van je Apple Watch. Bij ‘Algemeen’ tik je op ‘Software-update’ en installeer je de update. Staat ‘Automatische Updates’ aan, dan gebeurt het updaten ‘s nachts als je klokje aan de oplader ligt.

watchOS 8.5: de nieuwe functies

Terwijl iOS 15.4 een spannende update is met veel vernieuwingen, heeft watchOS 8.5 minder te bieden. Het meest noemenswaardig is dat de software het nieuwe ‘Emoji 14’ ondersteunt, waarmee tientallen nieuwe emoji’s beschikbaar zijn op de Watch.

Het gaat onder meer om een smeltend gezicht, sensuele lippen, handen die een hartgebaar maken, een zwangere man, trol, bijna lege batterij, eieren, emotioneel gezicht met tranen en meer. Die emoji’s zijn ook beschikbaar in iOS 15.4 en iPadOS 15.4.

Weinig nieuwe functies dus, maar toch is het goed om de tussentijdse update te installeren. Zo is je Apple Watch helemaal bij de tijd en heb je de meest recente beveiligingsupdates binnen.

Blijf op de hoogte

