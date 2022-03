watchOS 8.5 bèta 5: bijna een nieuwe softwareversie voor je Apple Watch

Het duurt nu echt nog maar heel even: Apple heeft voor watchOS 8.5 nóg een bèta uitgebracht voor testers en ontwikkelaars. Lees in dit artikel wat je van watchOS 8.5 bèta 5 kan verwachten.

Wanneer zien we watchOS 8.5?

Apple Watch-fans opgelet! Een week na de release van de vierde bèta brengt Apple (hopelijk) de laatste testversie uit voordat de update naar iedere Apple Watch komt. De watchOS 8.5 bèta 5 laat niet veel nieuws zien, maar zorgt er wel voor dat we niet kunnen wachten op de nieuwste softwareversie voor je Apple smartwatch.

De vorige software-update, watchOS 8.4, kon vanaf het begin van 2022 geïnstalleerd worden op je Apple Watch. Hiermee loste Apple enkele oplaadproblemen op. Deze fout heeft Apple nu allang opgelost. WatchOS 8.5 komt binnenkort met een nieuw rits aan emoji’s, die ook op de iPhone en de iPad zullen verschijnen.

Het is eenvoudig om tegen die tijd watchOS 8.5 direct op je Apple Watch te installeren. Een verbinding met een wifi-netwerk is hiervoor van belang. Check? Ga dan naar de instellingen van je Apple Watch. Bij ‘Algemeen’ tik je op ‘Software-update’. Hier kan je nieuwe update installeren. Als je ‘Automatische Updates’ aan hebt staan, gebeurt de update ‘s-nachts als je Apple Watch aan de oplader ligt.

Deze watchOS 8.5 bèta 5-testversie is alleen beschikbaar voor bètatesters en app-ontwikkelaars. Wil je zelf een tester worden en de nieuwste software voor bijvoorbeeld je Apple Watch uitproberen? Dat moet je je bij Apple aanmelden.

WatchOS 8.5 bèta 5 komt tegelijkertijd met testversies voor iOS, macOS en nieuwe software voor de iPad. In de bèta-softwareversie van deze tablet zien we eindelijk universele bediening. De iPhone krijgt een optie om Face ID te gebruiken, terwijl je een mondkapje draagt. Bij deze laatstgenoemde optie hebben we echter nog onze twijfels. Ook komt er een non-binaire versie van Siri aan. Deze zien we waarschijnlijk ook automatisch terug op de Apple Watch.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent de Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze app o Wij geven je dagelijks nieuwe tips rondom de smartwatch van Apple.