watchOS 8.5 bèta 3 is uit – hier mag je naar uitkijken

Apple heeft watchOS 8.5 bèta 3 uitgebracht. En van één nieuwe functie voor de Apple Watch worden we bijzonder blij. Hier mag je naar uitkijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 8.5 bèta 3

De derde bèta van watchOS 8.5 volgt een week na bèta 2. In tegenstelling tot bij de nieuwe bèta’s van iOS, iPadOS en macOS, zitten er in watchOS nauwelijks nieuwe functies. Toch is er een nieuwtje waar we blij van worden, want in 8.5 zit ondersteuning voor 37 aanvullende emoji’s.

Daarnaast blijft het echter vooral bij verbeteringen voor de stabiliteit, verholpen bugs en gedichte veiligheidslekken. Naar verwachting komt watchOS 8.5 medio maart beschikbaar, vlak na de voorjaarskeynote en de release van de iPhone SE 2022.

Installeer de bèta

Om de updaten naar de nieuwe softwareversie, moet sowieso eerst de gekoppelde iPhone naar iOS 15.4 bèta 3 zijn geüpgraded. Heeft de Apple Watch meer dan 50 procent batterij, dan slinger je de update aan via de Watch-app op je iPhone. Ga daar naar ‘Algemeen>Software-update’.

watchOS 8.5 compatibiliteit

Kon je Apple Watch al overweg met watchOS 8? Dan krijgt die uiteraard ook ondersteuning voor watchOS 8.5. Dat zijn alle Apple Watch-modellen vanaf de Series 3. De oude Series 3 kan deze update echter nog maar net aan, dus het loont de moeite om alvast naar een nieuwer model te kijken. De Apple Watch SE zal bijvoorbeeld nog veel langer ondersteund worden.