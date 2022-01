Apple brengt watchOS 8.4 uit met één belangrijke verbetering

Apple heeft woensdagavond watchOS 8.4 uitgebracht voor de Apple Watch. De tussentijdse update komt een maand na watchOS 8.3 en bevat een belangrijke probleemoplossing.

watchOS 8.4

Verschillende Apple Watch Series 7-gebruikers hadden te maken met een probleem waarbij hun smartwatch niet oplaadde bij opladers van derden.

In sommige situaties zou de Apple Watch helemaal niet opladen, en in andere gevallen laadt hij een paar minuten op, waarna het verzenden van stroom ermee ophoudt. Dit kwam soms ook voor bij opladers van het Apple-merk.

Dit probleem is met watchOS 8.4 uit de wereld. Het installeren doe je door de Watch-app van de iPhone te openen en naar ‘Algemeen>Software-update’ te gaan. Tik dan op ‘Installeer’. De Apple Watch moet voor de installatie wel voor ten minste 50 procent zijn opgeladen, op een oplader worden geplaatst en binnen het bereik van een iPhone zijn.

Wat is er nog meer veranderd?

Heb je een andere Apple Watch dan een Series 7, of had je de problemen niet? Dan is watchOS 8.4 niet zo’n spannende update. Toch is het aan te raden om de tussentijdse update te installeren. Zo is je Watch weer bij de tijd en heb je eventuele veiligheidsupdates ook binnen.

In september voegde Apple met watchOS 8 wél een aantal vernieuwingen toe. Ben je benieuwd naar de vernieuwingen? Check het volgende artikel:

