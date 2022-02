Apple brengt watchOS 8.4.1 voor Apple Watch uit: dit is er nieuw

Apple heeft zojuist watchOS 8.4.1 uitgebracht voor de nieuwere modellen van de Apple Watch. In dit artikel lees je waarom het handig is om deze software-update te installeren en hoe je dit doet.

WatchOS 8.4.1 voor Apple Watch Series 4 en later

Een week na de release van watchOS 8.4, waarbij Apple laadproblemen van de Apple Watch heeft opgelost, staat er alweer een nieuwe versie klaar om te installeren. WatchOS 8.4.1 pakt enkele onbekende bugs aan, maar is er voornamelijk om de smartwatches beter te beveiligen.

De update zorgt dus niet voor nieuwe opvallende functies, maar is wel belangrijk om te doen voor veilig gebruik van je Apple Watch. De watchOS 8.4.1-update is uitgerold voor de Apple Watch Series 4 en nieuwere modellen.

Hoe installeer ik watchOS 8.4.1?

Het is eenvoudig om watchOS 8.4.1 direct op je Apple Watch te installeren. Ten eerste moet de smartwatch verbonden zijn met wifi. Op de Instellingen-app van je Apple Watch ga je vervolgens naar ‘Algemeen’ en tik je op ‘Software-update’. Nadat je op ‘Installeer’ hebt getikt, volg je de instructies van de app. Als je ‘Automatische Updates’ aan hebt staan, gebeurt de update ‘s-nachts als je Apple Watch aan de oplader ligt.

Het is ook mogelijk om via je iPhone de update te installeren. Dit gaat via de Watch-app. Het stappenplan hieronder legt deze methode haarfijn uit.

Zorg ervoor dat de Apple Watch oplaadt en de accu minstens 50% vol is; Open de Apple Watch-app op je iPhone en tik op het tabblad ‘Mijn Watch’; Ga naar ‘Algemeen’ en tik vervolgens op ‘Software-update’; Download de watchOS 8.4.1 update; Wacht totdat de update is gedownload en installeer de update; Wacht een half uur tot een uur. Als je update is voltooid, herstart de Apple Watch automatisch.

Na het installeren van de watchOS 8.4.1-update is je Apple Watch weer helemaal beschermd en bug-vrij! Wil je meer uit je smartwatch halen? Lees dat ons artikel over het downloaden en aanpassen van je wijzerplaten of check onze andere niet te missen functies van de Apple Watch.