WatchOS 8.1.1 is nu beschikbaar voor Apple Watch Series 7

Apple heeft WatchOS 8.1.1 uitgebracht. De nieuwste update is alleen beschikbaar voor de Apple Watch Series 7 Cellular. Wij vertellen je hoe je de update installeert en wat er nieuw is!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er nieuw in WatchOS 8.1.1

Laten we voorop stellen dat deze update alleen beschikbaar is op de Apple Watch Series 7 Cellular, dus de Apple Watch met 4G. De andere versies van de Apple Watch (ook de ‘gewone’ Apple Watch Series 7) krijgen deze update niet. De update naar WatchOS 8.1.1 lost een probleem met het opladen op, maar heeft verder geen andere bugfixes of andere features.

WatchOS 8.1.1 downloaden

Wil je watchOS 8.1.1 downloaden? Pak je iPhone erbij en volg de stappen hieronder. Het is een kleine update, dus het updaten is zo gebeurd.

Sluit je Apple Watch aan op de oplader en zorg dat de gekoppelde iPhone in de buurt is en blijft; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Wacht even tot de update in beeld verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm.

Net bij andere Apple Watch-updates is het belangrijk om je horloge voldoende op te laden. Om te kunnen updaten naar watchOS 8.1.1 moet je Watch voor minstens 50 procent vol zitten. Daarnaast raden we altijd aan om vooraf een back-up van je Apple Watch te maken, zodat je persoonlijke gegevens kwijtraakt als er tijdens het updaten iets verkeerd gaat.

Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 heeft een gloednieuw design, met een groter scherm en dunnere randen. De ‘bezels’ rondom het display zijn volgens Apple 40 procent kleiner en hierdoor is het scherm aanzienlijk groter zonder dat de Watch dit ook is. De Watch Series 7 heeft dezelfde processor als zijn voorganger. Wel laadt de batterij een stuk sneller op.

Daarnaast is de Apple Watch Series 7 met 4G (de Apple Watch Cellular) nu ook beschikbaar in Nederland. In Nederland is 4G voor de Apple Watch nieuw, maar in het buitenland was 4G in combinatie met de Apple Watch al langer mogelijk. In België kon dat bijvoorbeeld al sinds eind 2020.

Meer weten over de Apple Watch Series 7 Cellular?

Wil je weten of jouw Apple Watch 4G heeft? Zo kom je erachter. Lees ook even het artikel Apple Watch met 4G: zo krijg je internet op je smartwatch door. Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan ben je altijd op de hoogte.