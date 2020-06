Nieuwe watchOS, nieuwe wijzerplaten. Alhoewel, eigenlijk voegt watchOS 7 maar één nieuwe wijzerplaat toe, de overige twee kennen we al.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de 3 nieuwe watchOS 7-wijzerplaten

Ieder jaar introduceert Apple nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch. De zevende versie van watchOS voegt drie nieuwe wijzerplaten toe. Deze dienen als basis, want je kunt ze naar eigen hand zetten.

Nu de eerste watchOS 7-testversie beschikbaar is voor ontwikkelaars, weten we ook hoe de wijzerplaten eruit gaan zien. Er wordt slechts één compleet nieuwe wijzerplaat toegevoegd, de overige twee zijn aanpassingen van huidige platen.

1. Chronograaf Pro

Te beginnen met de compleet nieuwe wijzerplaat. watchOS 7 voegt de Chronograaf Pro toe. Dankzij de tachymeter kun je de snelheid van een bewegend object meten. Je bedient de meter met de knoppen in de linker- en rechterhoek. De secondewijzer laat vervolgens de gemeten snelheid zien.

2. Foto’s

De Foto’s-wijzerplaat is niet nieuw, maar krijgt in watchOS 7 wel een opfrisser. Je kunt namelijk filters aan plaatjes toevoegen, net zoals je van bijvoorbeeld Instagram gewend bent. Een leuk vakantiekiekje geef je zo een zomerse uitstraling, maar je kunt ook een zwart-wit-filter toevoegen.

3. XL

Ook de XL-wijzerplaat is een oude bekende. In watchOS 7 krijg je de mogelijkheid om rijkere complicaties toe te voegen. Zo laat de Geluid-app, die in watchOS 6 werd toegevoegd, bijvoorbeeld zien hoeveel decibel hij momenteel meet.

Op naar watchOS 7

In het najaar brengt Apple watchOS 7 uit voor alle ondersteunde Watches. Je hebt minstens een Series 3 nodig om de update te draaien. De Series 1 en 2 blijven helaas op watchOS 6 hangen. De eerste nieuwe wijzerplaat, de Chronograaf Pro, werkt pas vanaf de Apple Watch Series 4.

Voordat de definitieve versie van watchOS 7 uitkomt wordt de horloge-update getest door een klein groepje gebruikers. Op basis van vorige updates komt de definitieve versie van watchOS 7, voor alle Watches, ergens in september uit. Op iPhoned volgen we het nieuws op de voet, dus meld je aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app!