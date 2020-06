watchOS 7: 7 verwachtingen voor de grote Apple Watch-update

WWDC 2020 komt nu echt dichtbij en naast iOS 14 zal ook watchOS 7 een belangrijk deel van de avond vullen. Hier zetten wij onze zeven watchOS 7-verwachtingen op een rijtje.



watchOS 7 verwachtingen: hier kijken wij naar uit

Apple zal watchOS 7 traditiegetrouw onthullen tijdens WWDC 2020 op maandagavond 22 juni. Gelukkig zwerft er al genoeg informatie rond online, afkomstig van bronnen bij Apple en een gelekt stukje broncode van iOS 14. Hieronder zetten we de meest geloofwaardige geruchten op een rijtje.

1. Fitness-app

De belangrijkste focus van de Apple Watch is gezondheid, dus doet Apple er met watchOS 7 weer een schepje bovenop. Het bedrijf zou een nieuwe Fitness-app introduceren, die ook op de iPhone en Apple TV beschikbaar komt. Met de app kun je gratis video’s downloaden die oefeningen demonstreren en jou stap voor stap door een workout loodsen.

Er zouden tal van oefeningen beschikbaar zijn, zoals roeien, fietsen en yoga. Met de bijbehorende Watch-app kun je jouw prestaties tot in detail vastleggen en kijken hoe je erop vooruit gaat.

2. Wijzerplaten met vlaggen en meer

Een nieuw jaar, een nieuwe serie wijzerplaten op de Apple Watch. watchOS 7 zou onder meer de Infograph-wijzerplaat uitbreiden met nieuwe varianten, waar je nog meer informatie en complicaties aan kunt toevoegen. Daarnaast zou een nieuwe vlaggenwijzerplaat komen.

Deze bevat (zoals de naam al doet vermoeden) allerlei vlaggen van over de hele wereld, die je als achtergrond kunt instellen. We rekenen erop dat er uiteindelijk nog meer van dit soort wijzerplaten worden toegevoegd.

3. Ouderlijk toezicht

De iPhone krijgt steeds meer opties voor ouders om het smartphonegebruik van kinderen aan banden te leggen. Dit jaar krijgt ook de Apple Watch soortgelijke functies, waarmee ouders een Watch kunnen beheren. Vanaf een iPhone kunnen ouders bijvoorbeeld bepalen welke apps wel en niet toegestaan zijn op het slimme horloge.

4. Slaap-app

Vorig jaar lekten meerdere functies uit via de bèta van watchOS 6, die uiteindelijk niet in de update te vinden waren. Nu blijkt Apple deze verbeteringen bewaard te hebben voor watchOS 7. Eén van deze functies is een nieuwe Slaap-app, waarmee je jouw slaapritme kunt monitoren.

Door het horloge ’s nachts om je pols te houden meet de app hoe diep je slaapt en wanneer je wakker bent. Mogelijk voegt Apple er net als veel andere slaap-apps ook een slimme wekker aan toe, die je wakker maakt op een gunstig moment.

5. SchoolTime

Naast de Slaap-app zou er ook een Schooltime-functie worden toegevoegd. Deze hangt nauw samen met het uitbreiden van ouderlijk toezicht. Met de functie kunnen ouders schooltijd instellen: een periode waarop specifieke apps en functies automatisch worden uitgeschakeld.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rekenmachine-app, social media-apps en Siri. Daarmee verander je de Apple Watch weer in een traditioneel digitaal horloge en geen goudmijn voor spiekbriefjes en andere manieren om toetsen stiekem makkelijker te maken.

6. Wijzerplaten delen

Heb je minuten zitten rommelen in de Watch-app voor een perfecte wijzerplaat met handige complicaties? Dan kun je deze creatie vanaf watchOS 7 gemakkelijk met anderen delen. Reken er maar op dat deze functie het standaard deelmenu van iOS gebruikt, zodat je de wijzerplaten via praktisch iedere app (of via AirDrop) naar anderen kunt versturen.

7. Bloedzuurstofmetingen

Apple zou aan een uitbreiding van de hartslagmeter werken, mogelijk voor de Apple Watch Series 6. Deze nieuwe sensor kan het zuurstofgehalte in je bloed meten. Een te laag percentage kan voor serieuze problemen zorgen, waar de Watch je voor probeert te behoeden door tijdig een melding te sturen als er iets niet in de haak is.

Het is nog onduidelijk of deze functie ook door oudere Apple Watches gebruikt kan worden, of specifiek is bedoeld voor de onaangekondigde Series 6.

Volg WWDC 2020 op iPhoned

Op maandagavond 22 juni is het tijd voor WWDC 2020. Houd iPhoned dus goed in de gaten, want wij houden je zoals altijd op de hoogte van het belangrijke nieuws.