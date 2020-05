watchOS 7: 4 wensen van een bekende Apple Watch-ontwikkelaar

Tijdens WWDC in juni wordt naast iOS 14 en iPadOS 14 ook watchOS 7 onthuld. Een ontwikkelaar laat weten wat hij graag verbeterd ziet in de nieuwe update voor de Apple Watch.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 7 wensen van een ontwikkelaar

Ontwikkelaar David Smith heeft al heel wat populaire apps gemaakt, zoals Audiobooks, Sleep++ en Watchsmith. Die laatste zorgde ervoor dat Smith nadacht over wat hij graag zou zien in een nieuwe update van de Apple Watch. Met WWDC in het verschiet zet Smith op een rijtje wat hij hoopt te zien in watchOS 7.

1. Ingebouwde functies van externe apps

Smith is van mening dat sommige functies die nu door externe apps worden toegevoegd, standaard ingebouwd moeten zitten in watchOS. In plaats van bijvoorbeeld een externe app om je slaapritme- en kwaliteit bij te houden, zou het een standaard functie in watchOS moeten zijn. Ook meditatie- en voeding-apps zou standaard op het slimme horloge moeten staan.

Hier zijn al veel externe apps voor gemaakt, wat betekent dat er ook veel vraag naar is. Het zou wel betekenen dat de accu van de Apple Watch ook zou moeten verbeteren: de Watch gaat meestal nog geen twee dagen mee zonder op te laden. Als je de Watch dan ‘s nachts ook gebruikt, zou je het niet de dag erna nog kunnen gebruiken.

2. Activiteit-app: flexibele ringen

Smith vindt de ringen in de Activiteit-app momenteel niet flexibel genoeg. Hoewel je een doel van verbrande calorieën in kan stellen voor Bewegen, is het nog niet mogelijk om een persoonlijk doel in te stellen voor de Trainen – en Staan-ring.

Vooral voor mensen die slecht ter been zijn of herstellen van een operatie kan het prettig zijn om hier een kleiner doel voor in te stellen. Hoewel rolstoelgebruikers al ‘Rollen’ in plaats van ‘Staan’ kunnen instellen, is het eigenlijk vreemd dat de doelen van deze twee ringen niet aan te passen zijn.

3. Vastgestelde rustdag na 6 dagen bewegen

Als je zes dagen achter elkaar je bewegingsdoel hebt gehaald, zou je een rustdag moeten verdienen, vindt Smith. Dit zou dan moeten gebeuren zonder dat je maandelijkse streak te verliezen.

Na zes dagen kan je wel een rustdag gebruiken om weer te herstellen en opnieuw energie op te bouwen om er weer een week tegenaan te kunnen. Het zou daarom goed zijn als watchOS 7 daar ook rekening mee houdt.

4. Snellere refresh van watchOS-apps

Een probleem voor veel Apple Watch-gebruikers is het feit dat apps die aanstaan niet zo snel worden geüpdatet. Daardoor moet je soms eerst een app handmatig openen zodat de data wordt geüpdatet. Smith hoopt dat deze bug in watchOS 7 wordt opgelost.

Bovendien hoopt hij dat er meer Watch faces te personaliseren zijn: momenteel kunnen alleen Apple apps zoals de Weer-app en de Klok-app gepersonaliseerd worden. Het zou ook handig zijn als dit voor een externe app mogelijk is.

Meer over watchOS 7

Traditiegetrouw zal Apple watchOS 7 onthullen tijdens WWDC 2020 op 22 juni. Door alle gelekte informatie weten we inmiddels al heel wat over de grote Apple Watch-update. Zo komt er een Fitness-app, meer opties voor Ouderlijk toezicht, een Slaap-app en nog vier andere functies. Meer weten? Op onze overzichtspagina lees je alles wat we tot nu toe weten van watchOS 7.