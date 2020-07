Waarschijnlijk draag je de Apple Watch momenteel niet in bed, maar vanaf watchOS 7 misschien wel. De nieuwste Watch-update voegt namelijk een app toe die jou moet helpen aan een betere nachtrust. Zo gaat het werken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 7 gaat helpen bij het slapen

Het is inmiddels duidelijk dat Apple de Watch vooral als gezondheidsapparaat ziet. Iedere generatie van watchOS voegt weer nieuwe functies die jou helpen bij gezonder leven en in de zevende versie speelt nachtrust een hoofdrol. Op deze manieren gaat watchOS 7 je helpen bij het slapen.

1. Wind Down

Een goede nachtrust gaat begint al ver voor het moment dat je onder de wol kruipt. Wind Down gaat ervoor zorgen dat de tijd voor het slapengaan zo ontspannen mogelijk verloopt. De functie doet dat door een zo fijn mogelijke slaaproutine voor jou te maken. Wind Down kan bijvoorbeeld een halfuur voordat je naar bed gaat een ontspannen muziekafspeellijst draaien, zodat je slaperig wordt.

2. Slaapschema maken

De eerste keer dat je de Slaap-app van watchOS 7 opent, moet je aangeven wat je slaapdoel is: hoeveel uur heb je nodig om ‘s ochtends uitgerust wakker te worden? De medische gemeenschap adviseert doorgaans zo’n acht uur, dus dat getal houdt de Apple Watch aan.

Vervolgens kun je dit slaapschema per dag aanpassen. Dat is fijn voor wanneer je bijvoorbeeld in het weekend wil uitslapen en dus geen wekker nodig hebt. Verder kun je ook een dagelijkse wekker instellen en het geluid kiezen.

3. Slaap meten

Is alles ingesteld? Dan is het tijd om onder de wol te kruipen, mét je Apple Watch om. Het horloge meet tijdens de nachtelijke uren namelijk hoe lang je daadwerkelijk slaapt. Na verloop van tijd worden deze metingen in een aantrekkelijke grafiek gestopt die je in de Gezondheid-app op je iPhone vindt.

Hierin staat onder meer hoeveel je ‘s nachts daadwerkelijk slaapt, en of je nu meer of minder slaapt dan twee weken geleden. De Slaap-app gebruikt hierbij de snelheidsmeter van je Apple Watch om kleine bewegingen te registreren. Aan de hand hiervan weet het horloge of je daadwerkelijk slaapt, of ligt te woelen.

En opladen dan?

Je moet de Apple Watch dus ‘s nachts dragen, terwijl dat voor veel mensen juist hét moment is om hun horloge op te laden. Hoe zit dat? Apple probeert ervoor te zorgen dat je Apple Watch-accu altijd vol genoeg zit door je een seintje te geven als het percentage onder de 30 procent valt.

Zodra je de Apple Watch ‘s morgens gaat opladen, krijg je bovendien op het scherm van je iPhone een melding. Hierin staat hoe lang het nog duurt voordat je horloge compleet vol zit. Je moet wel een ander oplaadmoment gaan zoeken, want ‘s nachts is dit niet mogelijk.

Verkrijgbaar vanaf dit najaar

watchOS 7 komt in het najaar uit. Je hebt minstens een Series 3 nodig om de opvolger van watchOS 6 te downloaden. Voordat de definitieve versie van de nieuwe watchOS uitkomt, brengt Apple een testversie uit. Geïnteresseerden kunnen deze (mogelijk instabiele) bèta dan alvast uitproberen.

Op iPhoned houden we je uiteraard op de hoogte van alle watchOS 7-nieuwtjes. Meld je aan voor de nieuwsbrief, download de gratis iPhone-app of houd de site in de gaten om niets te missen.