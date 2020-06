Apple heeft watchOS 7 officieel onthuld. De grootse horloge-update van 2020 focust zich met name op het verbeteren van jouw gezondheid. watchOS 7 komt later dit jaar uit en in dit artikel staan we stil bij de vernieuwingen.

watchOS 7 officieel onthuld: dit zijn de vernieuwingen

De update werd aangekondigd tijdens WWDC 2020. Apples jaarlijkse softwareconferentie vond dit jaar compleet online plaats vanwege de gevolgen van het coronavirus. watchOS 7 gaat grotendeels verder op het fundament van watchOS 6 en focust zich dus op gezondheid.

Het duurt nog wel even totdat ‘gewone’ horlogedragers ermee aan de slag kunnen, want eerst krijgen ontwikkelaars toegang tot watchOS 7. Zij krijgen zo de tijd om hun apps helemaal klaar te maken voor de grootse update. Later dit jaar rolt de definitieve versie van watchOS 7 voor alle (ondersteunde) Apple Watches uit.

1. Fitness-app

De Activiteiten-app krijgt een nieuwe naam. Voortaan gaat de app voor het bijhouden van je activiteiten simpelweg door het levens als Fitness. Aan de inhoud van de app lijkt weinig te veranderen.

Heb je soepele heupen? Dan krijgt de Workout-app er een interessante functie voor je bij: Dansen. Je kunt voortaan dus sporten door te dansen met het horloge om je polsen. De Apple Watch registreert bijvoorbeeld hoe je je voeten en armen beweegt om te controleren hoe intensief je workout is.

2. Slaaptracker voor betere nachtrust

watchOS 7 gaat je beter helpen slapen. Het horloge gaat je helpen om op tijd naar bed te gaan aan de hand van ‘Wind Down’. Deze functie gaat automatisch aan in de avond en dempt binnenkomende meldingen zodat jij rustig naar je bedtijd toeleeft en aan de aanbevolen 8 uur slaap per nacht komt.

Ook wordt er een complete slaaptracker aan watchOS 7 toegevoegd. Hierin zie je relevante statistieken en kun je achterhalen hoe goed je nachtrust was. Ook kun je een slaapdoel toevoegen. Deze is per dag aanpasbaar: handig voor wanneer je in het weekend even wil uitslapen. Zodra het tijd is om op te staan gaat je alarm bovendien af aan de hand van haptische feedback, zodat je partner niet ook wakker hoeft te worden.

3. Handenwassen

De Apple Watch gaat je helpen tijdens het handenwassen. Zodra het water begint te stromen gaat het horloge aan en motiveert hij je om je handen lang genoeg te wassen. Stop je te vroeg, dan blijft de timer stilstaan. Zodra je klaar bent krijg je een felicitatie.

4. Nieuwe wijzerplaten en uitgebreidere Complicaties

Je kunt nu meerdere complicaties aan één app toevoegen. Ook krijg je meer keuzevrijheid in wijzerplaten. Je kunt vanaf watchOS 7 wijzerplaten van vrienden, websites en apps toevoegen aan je thuisscherm. Op eenzelfde manier kun je jouw wijzerplaten met anderen delen door ‘m lang ingedrukt te houden.

5. Gehoorschade voorkomen

Nadat watchOS 6 al enkele functies toevoegde om gehoorschade te voorkomen, introduceert watchOS 7 nu nog meer tools om je gehoor te beschermen. Wanneer je muziek luistert op je AirPods gaat het systeem je bijvoorbeeld waarschuwen wanneer het aantal decibel boven een bepaalde grens uitkomt.