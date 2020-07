De opvolger van watchOS 6 gaat ervoor zorgen dat je regelmatig en grondig je handen wast. Zo werkt het.

Handen wassen met watchOS 7

Eén van de belangrijkste manieren om ziektekiemen de kop in te drukken, is het regelmatig wassen van je handen. De Apple Watch gaat je hier vanaf watchOS 7 bij helpen. Er wordt namelijk een heuse ‘Handen wassen’-functie aan de Gezondheid-app toegevoegd. Het werkt simpel.

Zodra de Apple Watch doorheeft dat de kraan loopt begint er een timer te lopen. Het is de bedoeling dat je minimaal twintig seconden je handen schoonmaakt. watchOS 7 helpt je hierbij door af te tellen. Als je eerder stopt, krijg je een seintje dat je nog niet klaar bent.

Het fijne aan deze functie is dat de timer automatisch aangaat. Je hoeft dus geen app te openen, maar kunt direct beginnen met handen inzepen en de kraan laten lopen. De nieuwe gezondheidsfunctie gebruikt bewegingssensoren, de microfoon en machine learning voor het aanzetten van de timer.

Audio – het geluid van een lopende kraan – wordt niet standaard opgenomen. Wel kun je ervoor kiezen om dit door te sturen naar Apple. Zij gebruiken de audio vervolgens om hun machine learning-techniek te verbeteren. Zulke technologieën hebben veel data nodig om te verbeteren.

watchOS 7 helpt overigens niet alleen tijdens de activiteit zelf, maar ook daaromheen. Zodra je thuiskomt, geeft het horloge bijvoorbeeld een seintje dat het verstandig om even je handen te wassen. Ook laat de Gezondheid-app zien hoe vaak en hoe lang jij je handen reinigt. Uiteraard wordt hierbij aangegeven waarom dit zo belangrijk is.

watchOS 7 release

Dit najaar verschijnt watchOS 7. Voordat de definitieve update voor alle ondersteunde Apple Watches uitrolt, kun je aan de slag met een publieke testversie. Dat is een primeur, want voorheen konden alleen ontwikkelaars een voorproefje krijgen van de nieuwe watchOS-software. Je hebt minstens een Series 3 nodig om te updaten naar versie 7.

Zodra de publieke watchOS 7-bèta is aangekondigd, lees je dat uiteraard als eerst op iPhoned. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app of houd de site in de gaten om niets te missen. Wil je alvast een voorproefje van wat de Watch-update met zich meebrengt? Lees dan ons artikel met daarin de belangrijkste watchOS 7-functies.