Dit najaar verschijnt watchOS 7, de grote Apple Watch-update van 2020. De nieuwe software maakt je slimme horloge niet alleen sportiever, maar gaat je ook helpen met uitrusten. Dit zijn de belangrijkste watchOS 7-functies.

watchOS 7-functies: 5 grote vernieuwingen

Gelijktijdig met iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur deed Apple ook watchOS 7 uit de doeken. De opvolger van watchOS 6 gaat op grotendeels dezelfde voet verder. Apples horloges worden dus wederom gezonder en sportiever. Ook wordt de Apple Watch socialer, want je kunt wijzerplaten met elkaar delen. In dit overzicht zetten we de grootste watchOS 7-functies op een rijtje.

1. Fitness-app

watchOS 7 doopt Activiteiten om in Fitness. Niet alleen de naam van de sportieve app is nieuw, ook het design heeft een makeover gekregen. De Fitness-app ziet er zodoende frisser uit. Bovendien zijn er een paar nieuwe workouts toegevoegd, waaronder Dansen en Coretraining. Ook kun je de Apple Watch voortaan net na het sporten gebruiken dankzij de Coolingdown-workout.

2. Slaap-app

Met voedzaam eten, voldoende bewegen en goed slapen ben je een heel eind op weg naar een gezonder leven. De Apple Watch gaat je bij dit laatste punt helpen middels Slaap, een compleet nieuwe app. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, helpt deze applicatie je bij een betere nachtrust.

Dit doet Slaap door enerzijds je slaap bij te houden. Vervolgens reikt de app handvatten aan om beter te slapen. Neem bijvoorbeeld Wind Down. Deze functie dempt op een door jou gekozen tijdstip alle meldingen, zodat je je hoofd in de avond eventjes leeg kunt maken.

Ook helpt Slaap je bij het ontwaken. De wekker gaat namelijk niet langer af met een hard geluid, maar via trillingen om de pols van de drager (haptische feedback). Dat is fijn voor mensen die met hun partner samen slapen, want de ander wordt zo niet gestoord.

3. Complicaties en wijzerplaten delen

watchOS 7 maakt je Apple Watch gebruiksvriendelijker. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om meerdere complicaties aan je wijzerplaat toe te voegen. Dat is fijn, want op die manier kun je meer informatie op het schermpje toveren. Je kunt bijvoorbeeld zowel je stappenteller als agenda op één wijzerplaat zetten.

Verder maakt watchOS 7 het eindelijk mogelijk om wijzerplaten met elkaar te delen. Zie je een mooi exemplaar op een website voorbijkomen? Dan kun je de wijzerplaat ‘gewoon’ downloaden. Op eenzelfde manier kun je onderling tussen vrienden wijzerplaten uitwisselen.

4. Handen wassen

Daarnaast voegt watchOS 7 een behoorlijk toepasselijke functie voor het ‘coronatijdperk’ toe: handen wassen. Het horloge gaat je namelijk helpen bij het juist reinigen van je handen. Dit doet watchOS 7 door een timer in te zetten op het moment dat ‘ie een kraan hoort lopen. Vervolgens telt het klokje naar 0. Pas zodra je de cyclus hebt afgerond, weet je dat je handen helemaal schoon zijn.

5. Geef om je gehoor

Tot slot voegt watchOS 7 nieuwe functies toe om gehoorschade te voorkomen. Wanneer je te hard naar muziek luistert via je AirPods krijg je bijvoorbeeld automatisch een waarschuwing binnen. Ook gaat je Watch (en iPhone) uit zichzelf het volume naar beneden schroeven wanneer het ongebruikelijk hard staat. watchOS 7 doet dat op basis van jouw muziekgegevens van de afgelopen tijd. Het horloge weet zodoende ongeveer op welk volume jij normaliter muziek luistert.

Release medio september

Dit najaar brengt Apple de definitieve versie van watchOS 7 uit. Voor het eerst kun je dit jaar voor die tijd al met een testversie aan de slag, net als dat je van iOS gewend bent. Het watchOS 7-testprogramma gaat in juli van start. Geïnteresseerden kunnen dan een eerste, maar misschien instabiele versie van de nieuwe Watch-software draaien.

Wacht je liever op de definitieve release? Dan moet je tot ongeveer september geduld hebben, want dan brengt Apple altijd haar nieuwe software-updates uit. Meld je aan voor de iPhoned-nieuwsbrief of download de app om op de hoogte te blijven van de watchOS 7-releasedatum.