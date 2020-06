watchOS 7 laat Force Touch-ondersteuning achterwege

Naast het toevoegen van veel functies in watchOS 7 neemt Apple ook afscheid van een belangrijke functie: Force Touch. Ontwikkelaars moeten nu dus op zoek naar alternatieven voor deze functie.

watchOS 7 biedt geen Force Touch-ondersteuning meer

Force Touch is een handige functie om snel iets gedaan te krijgen op je Apple Watch. Door het scherm hard in te drukken, kun je via een snelmenu allerlei acties uitvoeren in verschillende apps. watchOS 7 ondersteunt deze functie niet meer. Apple laat ontwikkelaars weten dat zij vanaf nu een menu met acties moeten verplaatsen naar een apart instellingen-menu.

Tot aan watchOS 6 is het bijvoorbeeld mogelijk om meldingen te verwijderen door het scherm van de Apple Watch stevig in te drukken en op ‘Alles wissen’ te drukken. In watchOS 7 komt deze knop standaard bovenaan de meldingen. Door één keer naar boven te scrollen, kun je dus je meldingen wissen.

Force Touch komt niet meer terug in hardware van Apple Watch Series 6

De Force Touch-functie is onderdeel van de hardware van elk Apple Watch-model. Het is daarom aannemelijk dat het scherm van de smartwatch die later dit jaar verschijnt – de Apple Watch Series 6 – ook geen ondersteuning meer biedt voor Force Touch.

Als Apple de functionaliteit in de Apple Watch Series 6 namelijk weghaalt, worden ontwikkelaars gedwongen om de apps anders in te richten. Op die manier blijven de verschillende Apple Watch-modellen gelijk.

Het is niet de eerste keer dat Apple functies achterwege laat. Eerder liet Apple namelijk ondersteuning voor 3D Touch achterwege met de komst van de iPhone XR. Deze functie werd vervangen voor Haptic Touch, waarmee je het scherm langer in plaats van harder indrukt om specifieke acties uit te voeren. In de iPhone SE 2020 werd deze functie ook achterwege gelaten.

Tijdens WWDC 2020 werd watchOS 7 officieel gepresenteerd. Hoewel Apple Force Touch laat vallen, komen er heel wat nieuwe functies bij. Zo komt er een nieuwe slaaptracker, en krijgt de Watch een aparte Fitness-app. Op die manier wordt de Apple Watch nog meer een accessoire dat zich richt op gezondheid.