watchOS 7 en tvOS 14 zijn vanaf nu te downloaden. In dit artikel leggen we uit hoe je de Apple Watch- en Apple TV-updates downloadt en installeert.

watchOS 7 downloaden

Een nieuwe Fitness-app, je eigen complicaties maken, meer uit je slaap halen en wijzerplaten delen: watchOS 7 is een fijne software-update voor je Apple Watch. De nieuwe versie is vanaf nu beschikbaar voor je horloge. Update eerst de gekoppelde iPhone naar iOS 14, anders kan je Apple Watch niet bijgewerkt worden naar watchOS 7. Check? Volg dan onderstaande aanwijzingen.

watchOS 7 downloaden doe je zo:

Sluit je Apple Watch aan op de oplader en zorg dat de gekoppelde iPhone in de buurt is en blijft; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Wacht even tot de update in beeld verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm.

Belangrijk om vooraf te weten: je horloge moet voldoende opgeladen zijn om de update te installeren. Zorg er daarom voor dat de accu voor minstens vijftig procent vol zit wanneer er geen oplader in de buurt is.

Verder is het verstandig om vooraf een back-up van je Apple Watch te maken. Mocht er onverhoopt iets misgaan tijdens het updaten, ben je zo in ieder geval niet je persoonlijke gegevens kwijt omdat je kopie kunt terugzetten.

Weet je niet precies hoe dit allemaal werkt? Lees dan ons artikel over het maken van een Apple Watch back-up.

tvOS 14 downloaden

Heb je een Apple TV HD (ook wel Apple TV 4 genoemd) of Apple TV 4K thuis staan? Dan kun je tvOS 14 downloaden. Bijwerken is een fluitje van een cent, zoals onderstaande aanwijzingen laten zien.

tvOS 14 downloaden doe je zo:

Ga op je Apple TV naar Instellingen en kies ‘Systeem’; Tik op ‘Software-update’ en kies ‘Update software’; De Apple TV gaat nu op zoek naar tvOS 14; Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.

tvOS 14 is een relatief bescheiden update. De nieuwe softwareversie introduceert onder meer de Woning-app, die we kennen van iOS en macOS. Met deze app kun je je smart home beter beheren en bijvoorbeeld beelden van de beveiligingscamera’s op je tv kijken. Ook introduceert tvOS 14 de picture-in-picture-modus. Zo blijven video’s in een klein venster doorspelen op het moment dat je een andere app opent.

Meer over watchOS 7

watchOS 7 is daarentegen wel een flinke update. In onderstaande video bespreken we de meest in het oog springende vernieuwingen en functies. De kersverse Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE, die vanaf deze week verkrijgbaar zijn, draaien uit de doos al op watchOS 7.