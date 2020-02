Meer zelf kunnen bepalen, slimmere antwoordsuggesties en een langere accuduur. Een nieuw watchOS 7-concept laat zien hoe Apple de volgende versie van haar horlogesoftware nog beter kan maken.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 7 concept: 3 verbeteringen

De Apple Watch Series 5 en watchOS 6 zijn vooral evoluties, en geen revoluties. De deur staat daarom wagenwijd open voor Apple om dit jaar wél groots uit te pakken met nieuwe functies. De bekende softwaredesigner Matt Birchler geeft alvast een voorzetje en presenteert zijn concept van watchOS 7. We zetten drie opvallende toevoegingen op een rij.

1. Activiteiten-app op de schop

In het concept van watchOS 7 gaat vooral de Activiteiten-app op de schop. Birchler stelt voor om de ringen aanpasbaar te maken, waardoor Apple Watch-bezitters bijvoorbeeld slaapmetingen of mindfulness-activiteiten kunnen toevoegen. Ook doet Apple er volgens Birchler verstandig aan om de standaardduur van deze ringen op maat te maken.

Op die manier kun je zelf aangeven of een standaardtraining 30, 45 of bijvoorbeeld 60 minuten duurt. Verder stelt de designer voor om een ‘rustdag’-functie te introduceren in watchOS 7. Op die manier kun je in het weekend een rustdag opnemen, zonder dat je activiteitenstreak naar de haaien gaat.

2. Duidelijker communiceren en langere accuduur

Ook de antwoordsuggesties van watchOS 7 moeten beter, vindt Birchler. Hij stelt dat de huidige voorbeeldantwoorden weinig rekening houden met de context van binnengekomen berichtjes, en daardoor oppervlakkig zijn. Birchler hoopt dat de Scribble-functie, die overigens nog steeds niet in het Nederlands verkrijgbaar is, flink wordt verbeterd in watchOS 7.

Daarnaast stelt het watchOS 7-concept een minder ingrijpende versie van de Apple Watch-spaarstand voor. Zodra je deze ‘low power mode’ activeert worden energie slurpende taken tot een minimum beperkt. De stappenteller schakelt bijvoorbeeld uit en ook niet-urgente meldingen worden tijdelijk gedempt. Op deze manier zou je de accuduur met enkele minuten tot uren kunnen rekken.

Lees ook: Verleng de accuduur van je Apple Watch met deze 7 tips

3. Beter slapen

Tot slot geeft Birchler enkele losse suggesties, zoals de toevoeging van een ingebouwde slaaptracker. Momenteel kun je al apps als Autosleep en Napbot downloaden om te controleren hoe (on)rustig je slaapt, maar de designer hoopt dat zo’n functie standaardonderdeel van watchOS 7 wordt.

Meer concepten

Designers maken regelmatig concepten van aankomende softwareversies. Deze zijn vaak gebaseerd op geruchten, maar (achteraf) vaak niet helemaal accuraat. Je kunt bovenstaande watchOS 7-concept daarom het best als een openbaar wensenlijstje van Birchler zien. Ben je benieuwd naar meer concepten? Eerder maakte ontwerper Ayman Jaddaa al een conceptversie van Apple Kaarten. Ook verscheen vorig jaar al een eerste iOS 14-concept.