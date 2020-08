Heb je de watchOS 7-bèta op je Apple Watch geïnstalleerd en loop je tegen problemen aan? Downgraden is niet mogelijk, maar mogelijk helpen deze vier oplossingen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 7-bèta problemen: 4 mogelijke oplossingen

Wijzerplaten met elkaar kunnen delen, een slaaptracker en nieuwe gezondheidsfuncties: watchOS 7 voegt enkele fijne verbeteringen toe. Voor het eerst kan het grote publiek al voor de definitieve release aan de slag met de nieuwe Apple Watch-software die later dit jaar verschijnt.

Er is wel iets vreemds aan de hand. Je kunt namelijk niet downgraden, in tegenstelling tot andere testversies van Apple-software. Wanneer je momenteel de bèta van iOS 14 op je iPhone hebt kun je altijd terug naar iOS 13, dat een stuk stabieler is. Dat gaat niet bij de Apple Watch. Wie watchOS 7 gebruikt kan niet zomaar terug naar watchOS 6. In plaats daarvan moet je wachten op volgende testversies en de uiteindelijke release.

Dit is heel vervelend wanneer je tegen problemen aanloopt in de watchOS 7-bèta. Downgraden naar de vorige, stabiele versie is dus niet mogelijk, maar je kunt wel enkele andere oplossingen proberen.

1. Aan- en uitzetten

Zie je tijdens het updaten naar de nieuwe softwareversie een rood uitroepteken op het schermpje van je Apple-horloge verschijnen? Houd dan de zijknop en Digitale Kroon tegelijkertijd zo’n tien seconden vast. Laat de knoppen pas los als je het Apple-logo in beeld ziet verschijnen. Na een paar minuten start de Apple Watch – als het goed is – weer als vanouds op.

2. Bepaalde apps werken niet meer

Heb je je Apple Watch bijgewerkt naar watchOS 7, maar functioneren bepaalde apps ineens niet meer? De meest logische verklaring is dat ze nog niet klaar zijn voor de nieuwe softwareversie, en je dus eventjes geduld moet hebben totdat de definitieve release dit najaar verschijnt.

Loopt een bepaalde app continu vast? Probeer de app dan geforceerd af te sluiten. Dat doe je door de zijknop van de Apple Watch ingedrukt te houden totdat het afsluitscherm verschijnt. Laat vervolgens de zijknop en houd de Digitale Kroon eventjes ingedrukt. De app wordt nu gedwongen afgesloten. Start de app vervolgens opnieuw op om te controleren of de problemen verleden tijd zijn.

3. Verbinding met iPhone kwijt

Een Apple Watch werkt nauw samen met de gekoppelde iPhone. Valt de verbinding continu weg, of is het signaal tussen de twee apparaten zwak? Zet dan eerst even de Vliegtuigmodus van je iPhone aan, zodat alle verbindingen verbroken worden. Deactiveer deze functie vervolgens en maak opnieuw verbinding met de Apple Watch.

Werkt dit niet? Start dan zowel je horloge als telefoon even opnieuw op. Een hoop problemen zijn na een simpele reset verleden tijd. Wanneer dit niet heeft mogen baten, kun je ook nog de Netwerkinstellingen van je iPhone resetten.

Dit doe je via via het Instellingenmenu > ‘Algemeen’ > ‘Stel opnieuw in’ > ‘Herstel netwerkinstellingen’. Vervolgens worden alle netwerkinstellingen, dus bijvoorbeeld verbonden apparaten en opgeslagen wifi-netwerken vergeten. Hierna is het zaak om je Apple Watch en iPhone weer met elkaar te verbinden.

4. Lukt het niet?

Zijn de problemen nog steeds niet verholpen? Neem dan contact op met de klantenservice van Apple. Zij kunnen je verder helpen bij problemen die om maatwerkoplossingen vragen.

watchOS 7 voor iedereen

Durf je het niet aan om de testversie van watchOS 7 te installeren? Dit najaar komt de definitieve versie voor alle Apple Watch-dragers (vanaf de Series 3) uit. Houd iPhoned in de gaten voor de definitieve releasedatum van watchOS 7. Meld je bijvoorbeeld aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app voor je iPhone. In onderstaande video zetten we de tofste nieuwe functies alvast op een rijtje.

Lees meer over watchOS 7