watchOS 7.6.1 met bugfixes en beveiligingsupdates nu beschikbaar

watchOS 7.6.1 is beschikbaar voor de Apple Watch. De update bevat oplossingen voor problemen en beveiligingsupdates. Lees hier hoe je de update installeert.

watchOS 7.6.1 nu beschikbaar

Apple brengt zo nu en dan kleine updates uit voor de Apple Watch, om te zorgen dat het horloge foutloos en veilig kan worden gebruikt. Het is dan ook belangrijk om deze updates zo snel mogelijk te installeren.

watchOS 7.6.1 komt ongeveer een week na watchOS 7.6. Onlangs kregen ook de iPhone en de Mac een kleine update. Het is mogelijk dat Apple voor alle apparaten dezelfde of soortgelijke problemen oplost. De update is beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer.

watchOS 7.6.1 downloaden

Er zijn twee manieren om je Apple Watch te updaten: via je iPhone en direct via de Apple Watch zelf. Hieronder lees je hoe je beide manieren toepast.

Gebruik je gekoppelde iPhone; Ga naar Mijn Watch en daarna Algemeen; Tik op Software-update en heb even geduld tot de update gedownload is; Koppel je Apple Watch aan de lader en wacht tot de update is geïnstalleerd.

Houd je gekoppelde iPhone in de buurt van je Apple Watch, anders verstoor je het updateproces. Het updaten kan langer dan een uur duren. Geduld is dus zeker een schone zaak. Je kunt de installatie alleen afronden met je Apple Watch aan de lader. Houd hier dus rekening mee.

Open de instellingen-app op je Apple Watch; Ga naar Algemeen en daarna Software-update; Je Apple Watch zoekt nu naar de watchOS-update; Tik op downloaden; Koppel je Apple Watch aan de lader en de installatie begint automatisch.

