Downloaden: watchOS 7.5 en tvOS 14.6 nu beschikbaar

Apple heeft software-updates voor de Apple Watch en Apple TV uitgebracht. Met watchOS 7.5 kun je onder andere een nieuwe wijzerplaat instellen, tvOS 14.6 voegt ondersteuning voor Apple Music met lossless audio toe. In dit artikel leggen we uit hoe je watchOS 7.5 en tvOS 14.6 kunt downloaden.

Zo kun je watchOS 7.5 en tvOS 14.6 downloaden

Tegelijk met iOS 14.6 heeft Apple ook software-updates uitgebracht voor de Apple Watch en de Apple TV: watchOS 7.5 en tvOS 14.6 zijn vanaf nu te downloaden en bevatten een aantal toffe nieuwe functies.

De watchOS 7.5 update brengt vooral verbeteringen achter de schermen. Gelukkig is er ook één zichtbare verbetering: de nieuwe Pride-wijzerplaat is nu op de Apple Watch beschikbaar. Al een aantal jaar brengt Apple deze nieuwe Pride-wijzerplaten in mei of juni uit.

watchOS 7.5 downloaden doe je zo:

Sluit je Apple Watch aan op de oplader en zorg dat de gekoppelde iPhone in de buurt is en blijft; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Wacht even tot de update in beeld verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm.

Het is het handigst om je Apple Watch tijdens het updaten aan de oplader te laten. Zorg er daarnaast voor dat de accu voor minstens 50 procent vol zit op het moment dat je begint met updaten. Maak vooraf ook een back-up van je Apple Watch.

Naast watchOS 7.5 kun je ook tvOS 16.4 downloaden. Deze update voegt onder meer ondersteuning toe voor Apple Music met Lossless Audio, de betere audiokwaliteit van de streamingdienst. Daarnaast kun je met je Apple TV voortaan ook naar de betaalde podcasts in de Podcasts-app luisteren. Voor een vast bedrag per maand kun je van exclusieve en reclamevrije podcasts genieten.

tvOS 16.4 downloaden werkt zo:

Je hebt een Apple TV HD (ook wel Apple TV 4 genoemd) of Apple TV 4K nodig om de update te installeren.